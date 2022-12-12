Documento gazetesi: Yunanistan'da Çalışma Bakanı Kostis Hacidakis istihbarat tarafından dinlendi
Yunanistan Çalışma Bakanı Kostis Hacidakis'in İstihbarat Teşkilatı (EYP) tarafından "dinlendiği" iddia edildi. Öte yandan Yunanistan'da dinleme skandalı, nisanda Yunan gazeteci Thanasis Kukakis'in cep telefonunda casus yazılım tespit edilmesinin ardından gündeme gelmişti. Yunan basınında çıkan haberlerde, içlerinde eski Başbakan Andonis Samaras, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Genelkurmay Başkanı Konstandinos Floros'un da bulunduğu çok sayıda önemli siyasi, bürokrat, gazeteci ve iş insanının telefonlarının "dinlendiği" ileri sürülmüştü.
Documento gazetesinin haberinde, dinleme skandalı ilişkin gazetenin yayımladığı ilk listede yer alan Hacidakis'in, EYP tarafından yaklaşık bir yıl dinlendiği ileri sürüldü.
Hacidakis'in resmi telefon hattının "5046c kodu" ile izlendiği öne sürülen haberde, dinlemenin 27 Kasım 2020-17 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştiği iddiasına yer verildi.
Çevre ve Enerji Bakanlığı görevini yürütürken yapılan dinlemede Hacidakis'in iş insanları, bakanlar, bağlı olduğu Yeni Demokrasi Partisi içi isimler ile görüşmeleri kadar, Yunanistan Elektrik Kurumu (DEİ) yönetimi ile konuşmalarının da mercek altına alındığı öne sürüldü.
MİÇOTAKİS: BENİ DİNLEDİKLERİNE İNANMIYORUM
Haberde, gazetenin bağlantıya geçtiği Hacidakis'in, dinlendiğine inanmadığına ilişkin bir ifadede bulunmadığı ancak Başbakan Kiryakos Miçotakis'in kendisini dinlediğine inanmadığını söylediği aktarıldı.
Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu, bugünkü haftalık olağan basın toplantısında, casus yazılım programı aracılığıyla telefonların dinlenmesiyle mücadele konusunda hükümetin ağustostan beri siyasi ve hukuki açıdan inisiyatif aldığını ileri sürdü.
Yannis İkonomu, EYP içerisindeki olası "çerçeve dışı" eylemler de dahil olmak üzere, Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) iktidarı döneminin de dahil olduğu uzun bir süreci Yunan yargısının inceleyeceğini belirtti.
YUNANİSTAN'DA KİMLER DİNLENDİ?
Yunanistan'da dinleme skandalı, nisanda Yunan gazeteci Thanasis Kukakis'in cep telefonunda casus yazılım tespit edilmesinin ardından gündeme gelmişti.
Yunan basınında çıkan haberlerde, içlerinde eski Başbakan Andonis Samaras, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Genelkurmay Başkanı Konstandinos
'un da bulunduğu çok sayıda önemli siyasi, bürokrat, gazeteci ve iş insanının telefonlarının "dinlendiği" ileri sürülmüştü.
Kostis Hacidakis'in ismi 6 Kasım'da Documento gazetesinin yayımladığı "dinlenildiği" iddia edilenler listesinde yer almıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kur korumalı mevduat ne zaman bitecek? Kur korumalı mevduat hesabı uzatıldı mı? 2023 yılı...
- EYT'ye gerek kalmadan emekli olabilirsiniz! 42-43-52-54-56 yaşında olanlar dikkat! Sihirli rakamlar sıralandı! 10,11,12,13,14 yıl...
- Berdan Mardini kimdir? Survivor 2023 yarışmacısı Berdan Mardini kaç yaşında, nereli, nasıl ünlü oldu?
- Yeni yılda zengin olacak burçlar belli oldu! 2023 yılı onlar için SERVET değerinde! PARA BABASI OLACAK O BURÇLAR!
- Kabine Toplantısı bitti mi? 12 Aralık Kabine Toplantısı kararları neler? Başkan Erdoğan açıkladı...
- TOKİ ARSA KURA SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? 2022 TOKİ arsa başvuru sayısı kaç? TOKİ ARSA KURA SONUÇ SORGULAMA
- Özdebir cevap anahtarı açıklandı mı? Özdebir Türkiye geneli 2. deneme sınavı cevap anahtarı yayınlandı mı? TYT deneme 2023 sonuçları...
- KPSS-2022/12 tercih sonuçları son durum: Büro personeli, mühendis... Çevre Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
- EYT TAKVİMİ SON DAKİKA | EYT ne zaman Meclis'e gelecek? EYT düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek?
- Çocuklu ailelere 1.259 TL destek ödemesi yapılıyor! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başvuru şartlarını açıkladı
- Yılbaşı resmi tatil mi? 2023 Yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık-1 Ocak hangi güne denk geliyor?
- Arjantin-Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? DÜNYA KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI