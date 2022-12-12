Documento gazetesi: Yunanistan’da Çalışma Bakanı Kostis Hacidakis istihbarat tarafından dinlendi

Yannis İkonomu, EYP içerisindeki olası "çerçeve dışı" eylemler de dahil olmak üzere, Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) iktidarı döneminin de dahil olduğu uzun bir süreci Yunan yargısının inceleyeceğini belirtti.

YUNANİSTAN'DA KİMLER DİNLENDİ?

Yunanistan'da dinleme skandalı, nisanda Yunan gazeteci Thanasis Kukakis'in cep telefonunda casus yazılım tespit edilmesinin ardından gündeme gelmişti.

Yunan basınında çıkan haberlerde, içlerinde eski Başbakan Andonis Samaras, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Genelkurmay Başkanı Konstandinos

'un da bulunduğu çok sayıda önemli siyasi, bürokrat, gazeteci ve iş insanının telefonlarının "dinlendiği" ileri sürülmüştü.

Kostis Hacidakis'in ismi 6 Kasım'da Documento gazetesinin yayımladığı "dinlenildiği" iddia edilenler listesinde yer almıştı.