Son dakika: Ekonomiden sevindiren haber! Sanayi üretimi ekim ayında beklentileri aştı
Son dakika haberi... TÜİK verilerine göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi ekimde aylık bazda yüzde 2,4, yıllık bazda yüzde 2,5 arttı. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 3,1 artış gerçekleşti.
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2022 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %7,4 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %3,7 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,8 azaldı.
Sanayi üretim endeksi yıllık değişim oranları (%), Ekim 2022
SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %2,4 ARTTI
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %7,8 ve imalat sanayi sektörü endeksi %2,5 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,1 azaldı.
Sanayi üretim endeksi aylık değişim oranları (%), Ekim 2022
Sanayi üretim endeksi değişim oranları (%), Ekim 2022
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