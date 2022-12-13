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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Ekonomiden sevindiren haber! Sanayi üretimi ekim ayında beklentileri aştı

Son dakika: Ekonomiden sevindiren haber! Sanayi üretimi ekim ayında beklentileri aştı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.12.2022 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022
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Son dakika: Ekonomiden sevindiren haber! Sanayi üretimi ekim ayında beklentileri aştı

Son dakika haberi... TÜİK verilerine göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi ekimde aylık bazda yüzde 2,4, yıllık bazda yüzde 2,5 arttı. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 3,1 artış gerçekleşti.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2022 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %7,4 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %3,7 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,8 azaldı.

Sanayi üretim endeksi yıllık değişim oranları (%), Ekim 2022

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %2,4 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %7,8 ve imalat sanayi sektörü endeksi %2,5 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,1 azaldı.

Sanayi üretim endeksi aylık değişim oranları (%), Ekim 2022

Sanayi üretim endeksi değişim oranları (%), Ekim 2022

Son dakika: Sanayi üretim rakamları açıklandı SON DAKİKA: SANAYİ ÜRETİM RAKAMLARI AÇIKLANDI

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