Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir’den Albatros-S İDA Sürüsü paylaşımı

Albatros-S İDA'nın (İnsansız Deniz Aracı) görüntülerini paylaşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Hedefimiz İDA'larda da İHA'lardaki (İnsansız Hava Aracı) gibi öncü olmak" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal medya hesabından Albatros-S İDA Sürüsü ile ilgili yaptığı paylaşımda yüksek otonomi özellikli sürü insansız deniz araçları geliştirmeye ve Türkiye'nin İDA ailesini genişletmeye devam ettiklerini ifade etti.