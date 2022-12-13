13 Aralık 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'den Albatros-S İDA Sürüsü paylaşımı

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'den Albatros-S İDA Sürüsü paylaşımı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.12.2022 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022
ABONE OL
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir’den Albatros-S İDA Sürüsü paylaşımı

Altın çağını yaşayan Türkiye'nin savunma sanayisinde her geçen gün yeni müjdeler gelmeye devam ediyor. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den Albatros-S İDA Sürüsü hakkında paylaşımda bulundu.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Yüksek otonomi özellikli sürü insansız deniz araçları geliştirmeye ve İDA ailemizi genişletmeye devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Demir yaptığı paylaşımda Albatros-S İDA hakkında önemli detaylar verdi. Albatros-S İDA Sürüsü farklı görevler icra ediyor, alt görev paylaşımı yapıyor, alt sürülere bölünüyor.

Albatros-S İDA'nın (İnsansız Deniz Aracı) görüntülerini paylaşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Hedefimiz İDA'larda da İHA'lardaki (İnsansız Hava Aracı) gibi öncü olmak" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal medya hesabından Albatros-S İDA Sürüsü ile ilgili yaptığı paylaşımda yüksek otonomi özellikli sürü insansız deniz araçları geliştirmeye ve Türkiye'nin İDA ailesini genişletmeye devam ettiklerini ifade etti.



Albatros-S İDA Projesinin 3'üncü aşamasında 8'li sürü mimarisini hayata geçirdiklerini not düşen Demir, Albatros-S İDA Sürüsü'nün farklı görevler icra ettiğini, alt görev paylaşımı yaptığını ve alt sürülere bölündüğünü kaydetti.

Demir, "Arama-kurtarma, geniş alan tarama-tespit, refakat, şüpheli araçlara angajman ve insanlı sistemlerin kullanılmasının riskli olduğu hallerde görev yapabilecek şekilde temel yetenekler geliştirildi. Hedefimiz İDA'larda da İHA'lardaki gibi öncü olmak" ifadelerini kullandı.

ALBATROS-S İDA

Albatros-S, kullanıcı müdahalesine ihtiyaç duymadan seyir yapabilen, yüksek seviye otonomi kabiliyetine sahip, merkezi bir kontrolden bağımsız sürü formasyonunda seyir ve görev icra edebilen insansız deniz aracı sürüsü sistemi. Albatros-S botları farklı seyir formasyonları uygulayabilen İDA sürü unsurlarından ve engellerden (hareketli engeller dahil) sakınarak sürüdeki eksilmelere karşı da göreve devam edebilme yeteneğine sahip.



Ayrıca verilen görevin sürü unsurları arasında otonom paylaşımı yapılmakta ve farklı manevralar ile görev otonom olarak sonlandırılabilmekte.

Albatros-S otonom, yarı otonom veya uzak komuta ile kullanılabilmekte olup kullanıcı dostu bir ara yüze sahip.

ULAQ SİDA’ya yeni kabiliyet müjdesi! ULAQ SİDA'YA YENİ KABİLİYET MÜJDESİ!
MARLIN sınıfında rakip tanımıyor MARLIN SINIFINDA RAKİP TANIMIYOR
Sancar SİDA Mavi Vatan için hazırlanıyor SANCAR SİDA MAVİ VATAN İÇİN HAZIRLANIYOR
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA