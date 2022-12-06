THY'den büyük başarı! Piyasa değeri Almanya’nın havayolu şirketi Lufthansa’yı geride bıraktı
Türk Hava Yolları'nın (THY) piyasa değeri toplamda 191,3 milyar TL'ye (cari kurla 9,78 milyar avro) ulaşarak Alman havayolu şirketi Lufthansa'nın piyasa değerini aştı.
Borsa İstanbul'da işlem gören THY'nin piyasa değeri, dün hisse senedi fiyatının yüzde 8 artarak 138,60 liraya çıkmasıyla 191,3 milyar TL'ye ulaştı. Şirketin 31 Aralık 2021'de 20,02 TL olan hisse fiyatı, yılbaşından bu yana rekor üzerine rekor kırarak yüzde 592,3 arttı.
Böylece cari kurla (19,56 lira) 9,78 milyar avroya ulaşan THY'nin toplam piyasa değeri, Alman bayrak taşıyıcı hava yolu Lufthansa'nın 9,28 milyar avro olan piyasa değerini geride bıraktı.
THY'nin hisse fiyatı ayrıca dün 141 TL ile tarihi zirveyi gördü.
Lufthansa'nın hisse fiyatı ise yılbaşından bu yana yüzde 25,7 artarak 6,18 avrodan 7,77 avroya çıktı.
LUFTHANSA GRUBU, KOVİD-19 NEDENİYLE İFLAS ETME NOKTASINA GELMİŞTİ
THY, Kovid-19 salgınının olumsuz finansal koşullarını hızlıca atlatıp küresel ölçekte yaptığı atılımlarla 2022'de karını çok güçlü bir şekilde artırırken, Lufthansa'nın salgın sonrası toparlanması çok kolay olmadı.
Yılın 3. çeyreği itibarıyla THY'nin toplam gelirleri, 6,1 milyar dolar ile 2019'un aynı dönemindeki toplam gelirlerini yüzde 52 aşarken, kargo gelirleri, aynı dönemde yüzde 110 artışla yaklaşık 880 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Son açıklanan finansal sonuçlara göre THY'nin 3 çeyrekteki net dönem karı ise 1,5 milyar dolar oldu.
Kovid-19 salgını, küresel havacılık sektörünü büyük bir krize girmesine sebep olurken, Eurowings, Swiss, Brussels ve Austrian Airlines'ın da sahibi olan Lufthansa Grubu, söz konusu salgın nedeniyle iflas etme noktasına gelmişti.
Başta Alman hükümeti olmak üzere İsviçre, Avusturya ve Belçika hükümetleri 2020'de 9 milyar avroluk kurtarma paketi sağlayarak şirketi iflastan kurtarmıştı. Şirket, bu kurtarma paketinin sadece bir kısmını kullanmak zorunda kalmıştı.
Salgında yolcu talebinin çok düşmesi nedeniyle, hava yolu şirketlerinin sermaye artırımı yoluyla fon toplaması zorlaşmıştı. Yolcu talebinin toparlanmasıyla Lufthansa Grubu, kamu kurtarma paketinin bir kısmını geri ödemek için Ekim 2020'de 2,14 milyar avroluk sermaye artırımına gitmişti.
Öte yandan, Lufthansa Grubu, Kovid-19 salgınında küresel seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının yazın uçuş talebini artırmasıyla, 2021'in üçüncü çeyreğinde "Kovid-19 krizinde ilk kez" faaliyet karı açıklamıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ Hatay kura çekimi ne zaman? 2022 TOKİ Hatay kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? İskenderun, Antakya, Reyhanlı, Erzin isim listesi yayımlandı mı?
- Aralık ayı aile destek ödemeleri yattı mı? 2022 Araık ayı Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak? SON DAKİKA HABERLER
- 27 bin sözleşmeli personel alınacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Hemşire, uzman tabip, ebe, sağlık memuru...
- Kasım ayı enflasyon farkı ile memur maaş farkı ne kadar oldu? 5 aylık memur maaş farkı yüzde kaç oldu?
- Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Kanal D ile Arka Sokaklar yeni bölüm tarihi açıklandı mı?
- ALES 3 sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanır? ALES 3 sonuç tarihi açıklandı mı?
- Şehit Mehmet Duman kimdir? Şehit Binbaşı Mehmet Duman kaç yaşında, nereli?
- SÜRÜCÜLER DİKKAT! Ehliyet yenilemek için gerekli evraklar nelerdir? 2022 ehliyet yenileme nasıl, nereden yapılır? Eğer yapmazsanız...
- Aralık ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 6 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte il il güncel liste...
- 2023 yılında bekarlara müjde! Düğün dernek kurmaya hazırlanan burçlar belli oldu! Hazırlıklara erkenden başlayın!
- TOKİ son dakika açıkladı! Yeni kura çekimi takvimi netleşti! 8-11 Aralık tarihleri arasında... Kayseri, Sinop, Kastamonu...
- Sağlık Bakanlığı promosyon miktarları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması yapıldı mı, ne kadar?