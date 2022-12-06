THY’den büyük başarı! Piyasa değeri Almanya’nın havayolu şirketi Lufthansa’yı geride bıraktı

LUFTHANSA GRUBU, KOVİD-19 NEDENİYLE İFLAS ETME NOKTASINA GELMİŞTİ

THY, Kovid-19 salgınının olumsuz finansal koşullarını hızlıca atlatıp küresel ölçekte yaptığı atılımlarla 2022'de karını çok güçlü bir şekilde artırırken, Lufthansa'nın salgın sonrası toparlanması çok kolay olmadı.

Yılın 3. çeyreği itibarıyla THY'nin toplam gelirleri, 6,1 milyar dolar ile 2019'un aynı dönemindeki toplam gelirlerini yüzde 52 aşarken, kargo gelirleri, aynı dönemde yüzde 110 artışla yaklaşık 880 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Son açıklanan finansal sonuçlara göre THY'nin 3 çeyrekteki net dönem karı ise 1,5 milyar dolar oldu.

Kovid-19 salgını, küresel havacılık sektörünü büyük bir krize girmesine sebep olurken, Eurowings, Swiss, Brussels ve Austrian Airlines'ın da sahibi olan Lufthansa Grubu, söz konusu salgın nedeniyle iflas etme noktasına gelmişti.