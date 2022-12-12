Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacmi 28 milyar dolara çıktı

"TİCARET HACMİ YILIN İLK ON AYINDA YÜZDE 28'LİK ARTIŞLA 28 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ"

Amerikan Şirketler Derneği (AmCham) Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu da, "Bu sene dünyadaki ticaret hacimleri özellikle Ukrayna-Rusya savaşından sonra aşağı doğru gitmeye başladı. Ama ona rağmen bu sene Türk Amerikan ticaret hacmi yılın ilk on ayında yüzde 28'lik artışla 28 milyar dolara yükseldi. Bu şekilde giderse 35 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Son üç senede 18-19 milyar dolardan 35 milyar dolara, belki bunu da geçecek bir hacme ulaşmış durumda. Türkiye açısından da aslında dengeli bir ticaret bu. Türkiye'nin ABD'den 12 milyar dolarlık bir ithalatı var, 16 milyar dolar da ihracatı var. F16'larla birlikte bu dengelenecek gibi görünüyor. ABD'nin ihracatı 4 milyar dolar kadar artacak. Türkiye açısından gayet sağlıklı bir ticaret. Türkiye ile ABD'nin neredeyse 200 yıla varan bir ticaret ilişkisi var. İki ülke arasında ilk ticari anlaşmayı 1830'da yapılmış" dedi.