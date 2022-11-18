Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan doğalgaz desteği açıklaması! Kış ödemeleri başladı
Son dakika haberleri... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğalgaz desteğinde kış dönemi ödemeleri hakkında açıklama yaptı. Ödemelerin başladığını duyuran Bakan Yanık, "336 bin hanemize toplam 271,7 milyon TL'lik destek verdik" dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğalgaz desteğinde kış dönemi ödemelerinin başladığını duyurdu.
Bakan Yanık yaptığı açıklamada, "Başvuruda bulunan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızca hak sahipliği onaylanan 336 bin hanemize toplam 271,7 milyon TL'lik destek verdik" dedi.
İhtiyaç sahibi olan, doğal gaz altyapısı bulunan 603 ilçede ikamet eden ve ikamet adresinde doğal gaz aboneliği olan bütün vatandaşların destekten yararlanabildiğini ifade eden Bakan Yanık, "İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde kış dönemi ödemelerimiz başladı. Isıl harita baz alınarak belirlediğimiz destek tutarımız yıllık 900 TL – 2. 500 TL arasında değişiyor" ifadelerini kullandı.
Destek programından daha fazla hanenin yararlanması için yeni düzenlemeler yaptıklarını kaydeden Bakan Yanık, şunları söyledi:
"İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteği'nde kış dönemine ilişkin başvurular sürüyor. Önceki dönemimiz içerisinde yer almayan kiracılarımızı da destek kapsamına aldık. Bu doğrultuda başvuru şartları uygun olan ev sahibi veya kiracı olarak ikamet eden, mesken niteliğinde hanelerde yaşayan vatandaşlarımız destekten yararlanabilecek."
Destekten hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelerin yararlanabildiğinin altını çizen Bakan Yanık, "Vatandaşlarımız, e-Devlet'ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak" dedi.
SAĞLIK RAPORU BULUNAN KRONİK HASTALARA YÜZDE 5 EK ÖDEME YAPILACAK
Sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara ek ödeme yapacaklarını hatırlatan Bakan Yanık, "Vatandaşlarımızın başvuru sırasında hastalığına dair rapor bilgilerini sisteme işlemesi gerekecek. Hastalarımızın yaşadığı hanelere belirlediğimiz destek tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme yapacağız" ifadelerini kullandı.
DESTEKTEN YARARLANILABİLMESİ İÇİN KRİTERLER BULUNUYOR
Doğalgaz Tüketim Desteği'nden faydalanabilmesi için başvuru sahibinin Türk vatandaşı olması, e-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması, doğalgaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması, ikamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğalgaz aboneliği bulunması, ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması, hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi gerekiyor.
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