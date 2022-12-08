GSYH’de Kocaeli sürprizi! İstanbul’u geçip ilk sıraya yerleşti

13 İLİN KİŞİ BAŞINA MİLLİ GELİRİ ORTALAMANIN ÜZERİNDE

Söz konusu dönemde Kocaeli kişi başına GSYH'de İstanbul'u geride bırakarak 153 bin 479 lira ile ilk sırada yer aldı. Bu ili 140 bin 698 lira ile İstanbul ve 132 bin 803 lira ile Tekirdağ izledi.

İl düzeyinde kişi başına GSYH hesaplamalarında, 27 bin 790 lira ile Van, 27 bin 48 lira ile Şanlıurfa ve 26 bin 837 lira ile Ağrı son üç sırada yer aldı.

Kişi başına GSYH, 2021'de 13 il için Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.