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Asgari Ücret Zammı son dakika: Bakanlık açıkladı! 2023 Asgari ücret kaç TL olacak? Zam beklentisi yüzde 42,6!

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.12.2022 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022
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Asgari Ücret Zammı son dakika: Bakanlık açıkladı! 2023 Asgari ücret kaç TL olacak? Zam beklentisi yüzde 42,6!

Asgari Ücret Tespit komisyonu bugün itibarıyla ilk toplantısına başladı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Türk-İş başkanı Ergün Atalay soruları yanıtladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'da kamuoyunun asgari ücret beklentisini açıkladı. Peki Türk-İş asgari ücret teklifi ne kadar, kaç TL? Son durum ne? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? İşte konuya ilişkin detaylar...

Bugün asgari ücret zamlarıyla ilgili ilk toplantı gerçekleşti Milyonlarca vatandaşın gözü asgari ücrete çevrilmiş durumda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı konuya ilişkin kamuoyunun ortak zam beklentisini açıkladı. 5.500 TL olan asgari ücrette zam beklentisi yüzde 42,6 olarak açıklandı. Peki 2023 Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Türk-İş zam teklifi ne?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; 2023 Yılında Geçerli Olacak Asgari Ücreti Belirleme Çalışmaları Kapsamında başlatılan araştırma sonuçları açıklandı. Açıklamada, ''İşçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerden vatandaşların oluşturduğu kamuoyunun 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisi 7 bin 845 lira oldu'' denildi.

Buna göre 2023 Asgari Ücret Zammı

MEVCUT: 5.500 TL

YENİ TAHMİN: 7.845 TL

ZAM ORANI: 42,6

KRTİK ASGARİ ÜCRET ZAM AÇIKLAMASI

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay toplantı öncesi soruları yanıtladı. Atalay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Herkes bir rakam açıklıyor. Açlık sınırı 7 bin 785 lira. Türk-İş'in yoksulluk rakamı 10 bin 170 lira. Rakam söylemek kolay. Vergiyi konuşmak lazım. Vergiyle ilgili düzenleme yapılmalı. Bugün komisyonumuzda pazarlık asgari ücreti 7 bin 785 lira olan açlık sınırından başlayacak. Nereye çıkarırsak. Hükümet ne rakam getirecek, görelim."

Türk-İş, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, konfederasyonun Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'ndaki rakamları, gıda enflasyonundaki oranları ve ücretler üzerindeki gelir vergisi yükünü gündeme getirecek.

Bu yıl Komisyonda işçi heyetinin başkanlığını Türk-İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak yürütürken, heyette Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak, Tarım-İş Sendikası Genel Başkanı İlhami Polat ve Türkiye Çimse-İş Sendikası Genel Başkanı Zekeriya Nazlım yer alacak.

İLK TOPLANTI BUGÜN

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç bugün saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki ilk toplantıyla başlamış olacak.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTILARI NASIL OLUYOR?

Asgari ücret halen net 5 bin 500 TL düzeyinde bulunuyor. 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak yeni ücret Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları sonucunda netleşecek.

ASGARİ ÜCRETTE 2. TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihleri şu şekilde:

İlk toplantı: 7 Aralık (bugün)

İkinci toplantı: 14 Aralık

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