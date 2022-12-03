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İstanbul Havalimanı günde 1210 uçuşla Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.12.2022
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İstanbul Havalimanı günde 1210 uçuşla Avrupa’daki en yoğun havalimanı oldu

Avrupa'daki havalimanları arasında ağırladığı yolcu sayısı bakımından son üç yıldır ilk sırada yer alan İstanbul Havalimanı, bu bölgede 25 Kasım-1 Aralık arasında en çok uçuşun yapıldığı havalimanı oldu.

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