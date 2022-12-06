SON DAKİKA | Akaryakıt fiyatları düşecek mi? Brent petrol fena çakıldı! 7 Ocak 2022'den bu zamana en düşük seviye...
SON DAKİKA | Brent petrolün varil fiyatı, talep endişelerinin güçlenmesiyle uluslararası piyasalarda çok büyük bir düşüş yaşadı. Brent petrol, 7 Ocak 2022'den bu zamana en düşük seviyeyi gördü. Diğer yandan brent petroldeki bu düşüş ise araç sahiplerini sevindirdi. Peki akaryakıt (BENZİN - MOTORİN -DİZEL) fiyatları düşecek mi?, Brent petrol ne kadar oldu? Ham petrol ne kadar? DETAYLAR EKONOMİ HABERİMİZDE...
SON DAKİKA EKONOMİ HABERİ | Dün günü 82,68 dolar seviyesinde tamamlayan brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 20.19 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,35 azalarak 79,91 dolar oldu. Peki, akaryakıt fiyatları düşecek mi? İşte detaylar...
PETROL ÇAKILDI
Böylece, brent petrolün varil fiyatı 7 Ocak'tan bu yana bu yana en düşük seviyesini gördü.
HAM PETROL NE KADAR?
Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,49 dolardan alıcı buldu.
Dünya genelinde yoğun makroekonomik veri akışı, küresel petrol talebine ilişkin belirsizliğe yol açarak fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor.
FED'İN FAİZ KARARI NE OLUR?
Dün ABD'de açıklanan veriler sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına beklenenden daha uzun süre devam edeceğine yönelik endişeler arttı.
Fed'in para politikasına ilişkin beklentilerle dün yüzde 0,7 yükselen dolar endeksi, bugün 105,3 seviyesinde bulunuyor.
ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen endeksteki artış, dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getiriyor.
Bu durum alımların azalmasına neden olarak petrol fiyatlarındaki düşüşü destekliyor.
PETROLDEKİ DÜŞÜŞ POMPAYA YANSIR MI?
Brent petroldeki bu düşüş ise dizel ve benzinli araç sahiplerini sevindirdi.
Önümüzdeki günlerde petroldeki düşüşün pompa fiyatlarına da yansıması beklenmekte.
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