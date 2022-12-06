SON DAKİKA | Akaryakıt fiyatları düşecek mi? Brent petrol fena çakıldı! 7 Ocak 2022’den bu zamana en düşük seviye...

Bu durum alımların azalmasına neden olarak petrol fiyatlarındaki düşüşü destekliyor.

PETROLDEKİ DÜŞÜŞ POMPAYA YANSIR MI?

Brent petroldeki bu düşüş ise dizel ve benzinli araç sahiplerini sevindirdi.

Önümüzdeki günlerde petroldeki düşüşün pompa fiyatlarına da yansıması beklenmekte.