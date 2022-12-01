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İstanbul Havalimanı metrosunda sona doğru! Bittiğinde Türkiye’nin en hızlı metrosu olacak

A Haber
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Giriş: 01.12.2022 09:12
Saatte 120 kilometre hızla Türkiye'nin en hızlısı olacak Gayrettepe- İstanbul Havalimanı metrosunda sona gelindi. 2 nokta arasını 32 dakikaya düşürecek metro hattını A Haber ekibinden Aslı Bilger Kutludağ ve Kadir Mercan görüntüledi. İşte önümüzdeki aylarda hizmete girecek metro hattının son hali...
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