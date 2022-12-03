Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 'Yükümlülükleri kaldırdık' diyerek açıkladı! 1,5 milyon kişiyi ilgilendiriyor
Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile tüm alış veya satışlarında 5 bin TL’nin altında olan ya da alış veya satışlarını e-Belgelerle gerçekleştiren mükelleflerin Ba-Bs formu verme yükümlülükleri kaldırıldığını bildirdi.
Son dakika haberleri...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile tüm alış veya satışlarında 5 bin TL'nin altında olan ya da alış veya satışlarını e-Belgelerle gerçekleştiren mükelleflerin Ba-Bs formu verme yükümlülükleri kaldırıldığını bildirdi.
1,5 MİLYON MÜKELLEF ARTIK BA-BS FORMU VERMEYECEK
Bakan Nebati, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu düzenleme ile her ay Ba-Bs formu veren 1,6 milyon mükelleften 1,5 milyonunun artık bu formları vermeyeceğini belirterek, Bakanlık olarak mükelleflerin ve mali müşavirlerin iş yükünü azaltan uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceklerini ifade etti.
KARAR RESMİ GAZETE'DE
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından hazırlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tebliğle Başkanlık, mükelleflerin bildirim yükümlülüklerini azaltan önemli bir düzenlemeyi hayata geçirmiş oldu.
Düzenlemeye ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, 5 bin liranın üzerindeki mal veya hizmet alış veya satışlarını aylık olarak elektronik ortamda Ba-Bs formlarıyla bildiriyor. Bu şekilde Ba-Bs formu veren yaklaşık 1,6 milyon mükellef bulunuyor.
Geçen yıl yapılan düzenlemeyle tüm alış veya satışları 5 bin liranın altında olan ya da alış veya satışlarını e-Fatura, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu gibi elektronik belgelerle gerçekleştiren mükelleflerin, bu formları "Ba-Bs bildiriminde beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır" kutucuğunu işaretleyerek elektronik ortamda göndermeleri gerekiyordu.
Yeni Tebliğle söz konusu mükelleflerin Ba-Bs formu verme yükümlülükleri kaldırıldı. Buna göre, tüm alış veya satışları 5 bin liranın altında olan ya da alış veya satışlarını e-Belgelerle gerçekleştiren mükelleflerin artık Ba-Bs formu vermeleri gerekmeyecek.
Böylece Ba formu verenler açısından 1,4 milyon mükellef, Bs formu verenler açısından ise 1,5 milyon mükellef artık bu formlara ilişkin herhangi bir bildirim yapmayacak.
Düzenleme gereğince GİB, kamu kurumlarından mükelleflerin alış ve satışlarına ilişkin olarak elektronik ortamda bilgi alması durumunda, bu bilgilerin Ba-Bs formlarına dahil edilme zorunluluğunu resmi internet sitesinde yapacağı bir duyuruyla kaldırabilecek.
Bu şekilde halihazırda söz konusu formlarla bildirilen bazı bilgilerin de mükellefler tarafından bildirilmesine gerek kalmayacak.
Tebliğ, takip eden bildirim dönemine ilişkin verilecek bildirim formlarına uygulanmak üzere yürürlüğe girdi.
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