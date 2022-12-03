Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ’Yükümlülükleri kaldırdık’ diyerek açıkladı! 1,5 milyon kişiyi ilgilendiriyor

Düzenlemeye ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, 5 bin liranın üzerindeki mal veya hizmet alış veya satışlarını aylık olarak elektronik ortamda Ba-Bs formlarıyla bildiriyor. Bu şekilde Ba-Bs formu veren yaklaşık 1,6 milyon mükellef bulunuyor.

Geçen yıl yapılan düzenlemeyle tüm alış veya satışları 5 bin liranın altında olan ya da alış veya satışlarını e-Fatura, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu gibi elektronik belgelerle gerçekleştiren mükelleflerin, bu formları "Ba-Bs bildiriminde beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır" kutucuğunu işaretleyerek elektronik ortamda göndermeleri gerekiyordu.