Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den enflasyon ve faiz mesajı! Ekonominin yükselen değeri Borsa İstanbul için flaş sözler

Önümüzdeki dönemde de bu ekosistemi geliştirerek sermaye piyasalarındaki derinlik ve ürün çeşitliliğini artırmaya devam edeceğiz. Darphane Altın sertifikasını da malum geçtiğimiz hafta gerçekleştirerek BİST'te ihracını sağladık. 5 ton altın ile 5 milyon adet sertifika yatırımcılarımıza sunulmuştur.

Bu yıl da sermaye piyasalarımız büyümesini halka arzlarla sürdürüyor. 2022 Kasım ayı itibarıyla 33 adet şirket toplam 14,2 milyar liralık halka arz gerçekleştirmiştir. Halka arzlarla Borsa İstanbul'da işlem gören şirket sayısı 482'ye ulaştı. Borsa İstanbul'un benzerlerinden pozitif ayrıştığını biliyoruz. İşlem hacminde GSYH'ya ön sıralarda yer almaktadır. İşlem hacmi borsamızın likit olduğunu gösteriyor. Borsa'da işlem gören şirketlerin nitelik ve niceliğinin artırılması önem taşıyor. İlk halka arzlar yoluyla hem de bedelli sermaye artırımlarıyla oranı ülkemizde artırmak için BİST'te işlem gören şirketlerin nitelik ve niceliğinin artırılması önem arz ediyor. Borsa İstanbul bizim bir değerimiz, mümkün olduğunca her türlü katkıyı Bakanlık ve Ekonomi yönetimi olarak vermek durumundayız. Yeşil ihraçların büyüklüğü 4 milyar TL'yi aştı.