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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den kritik faiz mesajı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.11.2022 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den kritik faiz mesajı

Son dakika haberi...Merkez Bankası faizi 26 ay sonra tek haneye indirdi. Konuyu değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon ve perspektif doğrultusunda ülkemizin gerçekleriyle uyumlu biçimde şekillenen ekonomi politikaları sayesinde politika faizi 2 yıl aradan sonra tekrar tek haneye gerilemiştir. Bu sayede önümüzdeki dönemde piyasa faizlerinin de benzer biçimde tek haneli seviyelere inmesini bekliyoruz" dedi

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