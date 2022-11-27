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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Suudi Arabistan Ticaret Bakanı ile bir araya geldi! İş birliği ileri noktaya taşınacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.11.2022
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Suudi Arabistan Ticaret Bakanı ile bir araya geldi! İş birliği ileri noktaya taşınacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Majid Bin Abdullah Al Qasabi ile bir araya geldi. Bakan Nebati yaptığı açıklamada, "İş birliğimizi daha ileri noktalara taşıma hususunda mutabık kaldık" ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Majid Bin Abdullah Al Qasabi ve beraberindeki heyet ile İstanbul'da görüştü.

Twitter hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yapan Nebati, "Bugün, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Sayın Majid Bin Abdullah Al Qasabi ile bir araya gelerek son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde, ülkelerimiz arasındaki ekonomik, ticari ve finansal iş birliğimizi değerlendirdik. Sayın Bakan ile iş birliğimizi söz konusu alanlarda daha ileri noktalara taşıma hususunda mutabık kaldık" dedi.

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