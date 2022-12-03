Efsane indirimler mercek altında! Ticaret Bakanlığı harekete geçti

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ İLE TOPLANTILAR YAPILDI

Öte yandan Reklam Kurulu tarafından nisan ayında, fiyat bilgisi içeren ve indirimli satış reklamlarına ilişkin yaşanan tereddütleri giderebilmek ve bu konuda tüm taraflara yol gösterici olabilmek amacıyla 'Fiyat Bilgisi İçeren Reklamlar ile İndirimli Satış Reklamları ve Ticari Uygulamaları Hakkında Kılavuz' yayımlandı. Kılavuz, elektronik satış platformlarıyla sınırlı olmayıp internet sitesi, televizyon, dergi, afiş, broşür, açık hava ilanı, satış yerleri içinde ve dışında yer alan ilanlar gibi çok çeşitli mecralarda yapılan fiyat bilgisi içeren ve indirimli satış kampanyasını konu alan tüm reklamlara yönelik yol gösterici çalışma olarak belirlendi. Bakanlıkça herhangi bir sektör ya da mecra ayrımı yapmadan ilgili yasal düzenlemelere uygun hareket edilmesi konusunda sektör temsilcilerinin katılımıyla il bazlı bilgilendirme toplantıları gerçekleştirdi. Aynı zamanda indirimli satış reklamlarına ilişkin bilincin ve farkındalığın artırılması amacıyla kamu spotu hazırlanarak televizyon ekranlarından tüketicilere ulaşması sağlandı.

Tüm bu çalışmalar sonucunda bu yıl boyunca indirim satış kampanyalarında ve reklamlarında ilgili mevzuata uyumun büyük ölçüde sağlandığı belirtildi.