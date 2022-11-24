24 Kasım 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri FAHİŞ FİYAT CEZASINI ETİKETE Mİ YÜKLEDİLER? Canlı yayında sert tepki: Başka plan var! Mutfakta yangın çıkartmaya çalışıyorlar... Bunlar ticaretten men edilmeli!

FAHİŞ FİYAT CEZASINI ETİKETE Mİ YÜKLEDİLER? Canlı yayında sert tepki: Başka plan var! Mutfakta yangın çıkartmaya çalışıyorlar... Bunlar ticaretten men edilmeli!

Son dakika haberi... Marketler cezayı etikete mi yansıttı? Marketlerdeki fahiş fiyat artışının nedeni ne? En çok hangi ürünlere zam yapılıyor? Etiketler neden yeniden tırmanışa geçti? Para cezasının dışında atılacak adımlar ne? İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Bunlar mutfağı kaynatıyorlar. Mutfakta yangın çıkartmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullanan Demir, "Bunlar ticaretten men edilmeli" dedi.

A Haber
Giriş Tarihi: 24.11.2022 10:30 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 10:32
  • 1
  • 22
FAHİŞ FİYAT CEZASINI ETİKETE Mİ YÜKLEDİLER? Canlı yayında sert tepki: Başka plan var! Mutfakta yangın çıkartmaya çalışıyorlar... Bunlar ticaretten men edilmeli!

Fahiş fiyat ve stokçuluk yapan işletmelere ceza yağdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 22
FAHİŞ FİYAT CEZASINI ETİKETE Mİ YÜKLEDİLER? Canlı yayında sert tepki: Başka plan var! Mutfakta yangın çıkartmaya çalışıyorlar... Bunlar ticaretten men edilmeli!

Ticaret Bakanlığı; süt, yumurta, makarna ve temizlik malzemesini fahiş fiyatla satan 21 işletmeye toplam 9 milyon 403 bin lira idari ceza uyguladı.

  • 3
  • 22
FAHİŞ FİYAT CEZASINI ETİKETE Mİ YÜKLEDİLER? Canlı yayında sert tepki: Başka plan var! Mutfakta yangın çıkartmaya çalışıyorlar... Bunlar ticaretten men edilmeli!

Ancak bazı marketlerin bu cezayı etiketlere yansıttığı yönünde haberler geliyor.

  • 4
  • 22
FAHİŞ FİYAT CEZASINI ETİKETE Mİ YÜKLEDİLER? Canlı yayında sert tepki: Başka plan var! Mutfakta yangın çıkartmaya çalışıyorlar... Bunlar ticaretten men edilmeli!

Marketler cezayı etikete mi yansıttı? Marketlerdeki fahiş fiyat artışının nedeni ne? En çok hangi ürünlere zam yapılıyor? Etiketler neden yeniden tırmanışa geçti? İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

  • 5
  • 22
FAHİŞ FİYAT CEZASINI ETİKETE Mİ YÜKLEDİLER? Canlı yayında sert tepki: Başka plan var! Mutfakta yangın çıkartmaya çalışıyorlar... Bunlar ticaretten men edilmeli!

"İZAH EDEMİYORUZ"

Ne gariptir ki ne acayiptir ki öyle bir olayla karşı karşıya kalıyoruz ki biz bu işin bir paydaşı olarak anlayamıyoruz, izah edemiyoruz.