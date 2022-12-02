Yerli ve milli Hava Savunma Test ve Entegrasyon Merkezi faaliyete girdi! Dünyada benzeri yok
Türkiye'nin dünya çapında hayranlıkla takip edilen savunma sanayisi yeni projeleriyle dikkat çekiyor. ASELSAN, hava ve füze savunma projelerinin geliştirme ve seri üretim dönemlerindeki faaliyetlerinin etkin şekilde yapılabilmesine imkan sağlayacak Hava Savunma Test ve Entegrasyon Merkezi açtı. ASELSAN Sistem Etkinlik Analiz ve Simülasyon Müdürü Hakan Akgün, "Dünyada ilk olma özelliğine sahip" dedi.
ASELSAN'ın Başkent Organize Sanayi Bölgesi Yerleşkesi'nde kurduğu HSTEM'de, hava ve füze savunma projelerinin geliştirme ve seri üretim dönemlerindeki sistem/alt sistem üretim, entegrasyon, test ve doğrulama faaliyetlerinin etkin şekilde yapılabilmesine yönelik çeşitli altyapılar oluşturuldu.
Bunlardan ROBOSİM Açık Alan Test Altyapısı'nda, hava ve füze savunma sistemlerinin zorlayıcı hedef tespit, takip gibi performans testleri ve etkinlik doğrulamaları kontrollü, tekrarlanabilir ve güvenilir bir test ortamında yapılabilecek.
"DÜNYADA İLK OLMA ÖZELLİĞİNE SAHİP"
ROBOSİM hakkında bilgi veren ASELSAN Sistem Etkinlik Analiz ve Simülasyon Müdürü Hakan Akgün, bu sistemin dünyada bir ilk olduğunu belirterek, "Bünyemizde geliştirilen hava savunma sistemlerinin çok daha etkin bir şekilde test ve entegrasyonu yapmak amacıyla burada çeşitli test altyapılarımız bulunuyor. Bu test altyapılarımızdan bir tanesi de ROBOSİM dinamik hedef test altyapısı. Bu altyapının dünyada eşi ve benzeri bulunmuyor." dedi.
Akgün yaptığı açıklamda, "Bu altyapıyla hava savunma sistemlerinin çeşitli saldırı senaryoları altında etkinliğini test edebiliyoruz. Sahip olduğumuz yetenekle, uzaktan gelen bir uçağı, herhangi bir hava objesini, manevraları da dahil olmak üzere, hava radar sitemlerimizle etkinliğini görebiliyoruz. Bu yetenek bizim hava savunma alanındaki gücümüzü çok daha yukarıya taşıyacaktır" ifadelerine yer verdi.
ROBOSİM ile tehdit oluşturan hedeflere yönelik gerçekleştirilecek aksiyonların simülasyonunun yapılabileceğini söyleyen Akgün, "Burada, füze atışları tabii ki işin doğası gereği olmayacaktır. Fakat füze dışındaki tüm hava savunmanın angajman senaryosunu burada koşma şansımız olacaktır. Radar ve elektro-optik sistemler için bertaraf edilmesi gereken hedeflerin simülasyonu, benzetimleri açık alanda yapılabilecektir" diye konuştu.
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