Yerli ve milli Hava Savunma Test ve Entegrasyon Merkezi faaliyete girdi! Dünyada benzeri yok

"DÜNYADA İLK OLMA ÖZELLİĞİNE SAHİP"

ROBOSİM hakkında bilgi veren ASELSAN Sistem Etkinlik Analiz ve Simülasyon Müdürü Hakan Akgün, bu sistemin dünyada bir ilk olduğunu belirterek, "Bünyemizde geliştirilen hava savunma sistemlerinin çok daha etkin bir şekilde test ve entegrasyonu yapmak amacıyla burada çeşitli test altyapılarımız bulunuyor. Bu test altyapılarımızdan bir tanesi de ROBOSİM dinamik hedef test altyapısı. Bu altyapının dünyada eşi ve benzeri bulunmuyor." dedi.