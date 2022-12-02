02 Aralık 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Yerli ve milli Hava Savunma Test ve Entegrasyon Merkezi faaliyete girdi! Dünyada benzeri yok

Yerli ve milli Hava Savunma Test ve Entegrasyon Merkezi faaliyete girdi! Dünyada benzeri yok

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.12.2022 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022
ABONE OL
Yerli ve milli Hava Savunma Test ve Entegrasyon Merkezi faaliyete girdi! Dünyada benzeri yok

Türkiye'nin dünya çapında hayranlıkla takip edilen savunma sanayisi yeni projeleriyle dikkat çekiyor. ASELSAN, hava ve füze savunma projelerinin geliştirme ve seri üretim dönemlerindeki faaliyetlerinin etkin şekilde yapılabilmesine imkan sağlayacak Hava Savunma Test ve Entegrasyon Merkezi açtı. ASELSAN Sistem Etkinlik Analiz ve Simülasyon Müdürü Hakan Akgün, "Dünyada ilk olma özelliğine sahip" dedi.

ASELSAN'ın Başkent Organize Sanayi Bölgesi Yerleşkesi'nde kurduğu HSTEM'de, hava ve füze savunma projelerinin geliştirme ve seri üretim dönemlerindeki sistem/alt sistem üretim, entegrasyon, test ve doğrulama faaliyetlerinin etkin şekilde yapılabilmesine yönelik çeşitli altyapılar oluşturuldu.

Bunlardan ROBOSİM Açık Alan Test Altyapısı'nda, hava ve füze savunma sistemlerinin zorlayıcı hedef tespit, takip gibi performans testleri ve etkinlik doğrulamaları kontrollü, tekrarlanabilir ve güvenilir bir test ortamında yapılabilecek.

"DÜNYADA İLK OLMA ÖZELLİĞİNE SAHİP"

ROBOSİM hakkında bilgi veren ASELSAN Sistem Etkinlik Analiz ve Simülasyon Müdürü Hakan Akgün, bu sistemin dünyada bir ilk olduğunu belirterek, "Bünyemizde geliştirilen hava savunma sistemlerinin çok daha etkin bir şekilde test ve entegrasyonu yapmak amacıyla burada çeşitli test altyapılarımız bulunuyor. Bu test altyapılarımızdan bir tanesi de ROBOSİM dinamik hedef test altyapısı. Bu altyapının dünyada eşi ve benzeri bulunmuyor." dedi.

Akgün yaptığı açıklamda, "Bu altyapıyla hava savunma sistemlerinin çeşitli saldırı senaryoları altında etkinliğini test edebiliyoruz. Sahip olduğumuz yetenekle, uzaktan gelen bir uçağı, herhangi bir hava objesini, manevraları da dahil olmak üzere, hava radar sitemlerimizle etkinliğini görebiliyoruz. Bu yetenek bizim hava savunma alanındaki gücümüzü çok daha yukarıya taşıyacaktır" ifadelerine yer verdi.

ROBOSİM ile tehdit oluşturan hedeflere yönelik gerçekleştirilecek aksiyonların simülasyonunun yapılabileceğini söyleyen Akgün, "Burada, füze atışları tabii ki işin doğası gereği olmayacaktır. Fakat füze dışındaki tüm hava savunmanın angajman senaryosunu burada koşma şansımız olacaktır. Radar ve elektro-optik sistemler için bertaraf edilmesi gereken hedeflerin simülasyonu, benzetimleri açık alanda yapılabilecektir" diye konuştu.

TOBB ve ASELSAN kuantum teknolojisi hamlesi TOBB VE ASELSAN KUANTUM TEKNOLOJİSİ HAMLESİ
Göker göreve hazır! Sınırları koruyacak GÖKER GÖREVE HAZIR! SINIRLARI KORUYACAK
’KORKUT’ gece yarısı seriye bağladı 'KORKUT' GECE YARISI SERİYE BAĞLADI
2 sektöre 6 milyonluk destek 2 SEKTÖRE 6 MİLYONLUK DESTEK
Türkiye’den savaş uçakları için flaş hamle TÜRKİYE'DEN SAVAŞ UÇAKLARI İÇİN FLAŞ HAMLE
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA