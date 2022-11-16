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ASELSAN'ın 'KORKUT'u gece yarısı seriye bağladı! Türk savunması için muhteşem anlar... 🇹🇷

TEKNOLOJİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.11.2022 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022
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ASELSAN’ın ’KORKUT’u gece yarısı seriye bağladı! Türk savunması için muhteşem anlar... 🇹🇷

ASELSAN, Türk savunma sanayisinin gücüne güç katmaya devam ediyor. Yerli ve milli firmamız ASELSAN’ın geliştirdiği ve büyük sükse yapan Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi KORKUT’tan göğüsleri kabartan, düşmana ismindeki heybet gibi korku salan bir paylaşım yapıldı. Paylaşımında "KORKUT'an bir yanımız olduğu doğrudur." ifadelerinin yer aldığı görüntülerde KORKUT’un gece yarısı seri ateşleme anları büyük beğeni topladı.

ASELSAN tarafından üslenip geliştirilen KORKUT Projesi ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) hava savunma yetenekleri, tehditlerdeki gelişmelere karşı etkin savunma yapabilmek amacıyla 35 mm Parçacıklı Mühimmatı (ATOMTM) da kullanabilen namlulu hava savunma sistemleri ile güçlendirildi.

KORKUT Silah Sistemi Aracı'nda (SSA) hedefin hassas şekilde ateş altına alınmasını sağlayan Atış Kontrol Radarı ile Komuta Kontrol Aracı'nda (KKA) hedeflerin tespitini gerçekleştiren üç boyutlu mobil arama radarı taktik ihtiyaçlara uygun olarak geliştirildi.

Amfibik özellikli bu sistem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava savunma alanındaki gücünü büyük oranda artırmaktadır.

'KORKUT' GECE YARISI SERİYE BAĞLADI

Bu kapsamda ASELSAN, Türk savunma sanayisinin gücüne güç katmaya devam ediyor.

Yerli ve milli firmamız ASELSAN'ın geliştirdiği ve büyük sükse yapan Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi KORKUT'tan göğüsleri kabartan, düşmana ismindeki heybet gibi korku salan bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımında "KORKUT'an bir yanımız olduğu doğrudur." ifadelerinin yer aldığı görüntülerde KORKUT'un gece yarısı seri ateşleme anları büyük beğeni topladı.

Peki, KORKUT'un özellikleri neler? Kaç farklı varyasyonu var? İşte teknoloji haberimiz…

Türkiye’nin ’KORKUT’an yanı "KORKUT'AN BİR YANIMIZ VAR"

KORKUT SİLAH SİSTEMİ ARACI'NIN (SSA) GENEL ÖZELLİKLERİ

KORKUT Sistemi, hareketli unsurlar ile mekanize birliklerin hava savunmasının etkin şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla geliştirilmiş bir hava savunma sistemidir.

KORKUT Sistemi, 3 Silah Sistemi Aracı (SSA) ve 1 Komuta Kontrol Aracı'ndan (KKA) oluşan takımlar halinde görev yapacaktır.

KORKUT-SSA, yine ASELSAN tarafından geliştirilen 35 mm Parçacıklı Mühimmatı atma kabiliyetine sahiptir.

Parçacıklı Mühimmat; 35 mm hava savunma toplarının görevlerini havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçları gibi güncel hava hedeflerine karşı etkin olarak icra edebilmelerine imkan sağlamaktadır.

• Hareket halinde atış yeteneğine sahip stabilize silah kulesi
• Atış Kontrol Radarı ve E/O algılayıcıları barındıran Entegre Takip Platformu ile hassas hedef takibi
• 35 mm KDC-02 tipi çift namlulu silah sistemi ile yüksek ateş gücü (1100 atım / dakika)
• İki farklı tipte mühimmatın aynı anda yüklenmesine ve tercih edilen mühimmatın istenen anda seçilerek atılmasına olanak tanıyan Otomatik Şeritsiz Mühimmat Besleme Mekanizması (OŞMBM)
• Parçacıklı Mühimmat kullanımı ile hava savunma görevinin sabit/döner kanat uçaklara, havadan yere füzelere, seyir füzelerine ve insansız hava araçlarına karşı etkili şekilde icrası
• Üst seviye komuta kontrolü koordinasyonunda operasyon
• Gelişmiş atış kontrol algoritmaları

KORKUT KOMUTA KONTROL ARACI'NIN (KKA) GENEL ÖZELLİKLERİ

KORKUT Sistemi, hareketli unsurlar ile mekanize birliklerin hava savunmasının etkin şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla geliştirilmiş bir hava savunma sistemidir. KORKUT Sistemi, 3 Silah Sistemi Aracı (SSA) ve 1 Komuta Kontrol Aracı'ndan (KKA) oluşan takımlar halinde görev yapacaktır. KORKUT-SSA, yine ASELSAN tarafından geliştirilen 35 mm Parçacıklı Mühimmatı atma kabiliyetine sahiptir.

Parçacıklı Mühimmat; 35 mm hava savunma toplarının görevlerini havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçları gibi güncel hava
hedeflerine karşı etkin olarak icra edebilmelerine imkân sağlamaktadır.

• Zırhlı Mekanize Birlikler ile Müşterek Görev İcrası
• 3 adet KORKUT Silah Sistemi Aracı'nın komuta kontrolünü üstlenme yeteneği
• 3 Boyutlu Arama Radarı ile Hedef Tespit ve Takibi
• Yerel hava resmini oluşturarak tehdit değerlendirme ve silah tahsis işlemlerini gerçekleştirme
• Üst seviye komuta kontrol unsurları ile koordinasyon halinde işletim
• Entegre IFF Sistemi
• Farklı ihtiyaçlara göre uyarlanabilir komuta kontrol fonksiyon ve arayüzleri

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