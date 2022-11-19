19 Kasım 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri ASELSAN'ın yeni silahı Göker göreve hazır! Sınırları koruyacak

ASELSAN'ın yeni silahı Göker göreve hazır! Sınırları koruyacak

ASELSAN'ın güncel çok alçak irtifa hava savunma ihtiyaçlarına ve kara tehditlerine karşı geliştirdiği Göker 35 milimetre Çok Maksatlı Silah Sistemi sınır ve üs savunmasında göreve hazır olduğunu gösterdi. Mini/mikro İHA sınıfında yer alan oldukça küçük ve zorlu hedefleri beklenenin çok üzerinde menzillerde imha etmeyi başaran sistem, kara hedeflerine karşı da oldukça uzun menzillere kadar etkin olduğunu kanıtladı

Giriş Tarihi: 19.11.2022 15:37 Güncelleme Tarihi: 19.11.2022 15:39
  • 1
  • 8
ASELSAN’ın yeni silahı Göker göreve hazır! Sınırları koruyacak

ASELSAN, özgün tasarım ve entegrasyon anlayışıyla kara ve deniz muharebesine yönelik farklı platformlarda kullanılabilen silah sistemleri geliştirmeye devam ediyor. Milli teknoloji hamlesi ile yerli savunma sanayiinin envanterine yeni bir sistem daha eklendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
ASELSAN’ın yeni silahı Göker göreve hazır! Sınırları koruyacak

35 MM ÇOK MAKSATLI SİLAH SİSTEMİ: GÖKER

ASELSAN'ın, alçak irtifa hava savunma ihtiyaçlarına ve kara tehditlerine karşı geliştirdiği 35 mm çok maksatlı silah sistemi GÖKER'in testleri başarıyla tamamlandı. Göker, testler neticesinde sınır ve üs savunmasında göreve hazır olduğunu gösterdi.

  • 3
  • 8
ASELSAN’ın yeni silahı Göker göreve hazır! Sınırları koruyacak

KÜÇÜK VE ZORLU HEDEFLERİ BEKLENENİN ÜZERİNDE BİR MENZİLDEN VURABİLECEK

Mini/mikro insansız hava aracı (İHA) sınıfında yer alan oldukça küçük ve zorlu hedefleri beklenenin çok üzerinde menzillerde imha etmeyi başaran sistem, aynı zamanda kara hedeflerine karşı da oldukça uzun menzillere kadar etkin olduğunu kanıtladı.

  • 4
  • 8
ASELSAN’ın yeni silahı Göker göreve hazır! Sınırları koruyacak

KÜÇÜK VE ZORLU HEDEFLERİ BEKLENENİN ÜZERİNDE BİR MENZİLDEN VURABİLECEK

Mini/mikro insansız hava aracı (İHA) sınıfında yer alan oldukça küçük ve zorlu hedefleri beklenenin çok üzerinde menzillerde imha etmeyi başaran sistem, aynı zamanda kara hedeflerine karşı da oldukça uzun menzillere kadar etkin olduğunu kanıtladı.

  • 5
  • 8
ASELSAN’ın yeni silahı Göker göreve hazır! Sınırları koruyacak

KARA HEDEFLERİNE KARŞI 5 KİLOMETREYİ AŞKIN MENZİLDE ETKİLİ OLACAK

Sistem, 35 milimetre parçacıklı mühimmatın (ATOM, ATOM-AntiİHA) güç çarpanı olarak kullanımıyla hava hedeflerine (mini/mikro İHA'lar, maket uçaklar, helikopterler ve benzeri) karşı 4 kilometreye kadar etkili oluyor. Göker, kara hedeflerine karşı ise zırh delici mühimmat (APDS), yüksek patlayıcılı yangın mühimmatı (HEI) ve ATOM mühimmatları sayesinde 5 kilometrenin üzerinde menzilde yüksek etkinlik sağlıyor.