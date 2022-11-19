ASELSAN'ın yeni silahı Göker göreve hazır! Sınırları koruyacak

ASELSAN'ın güncel çok alçak irtifa hava savunma ihtiyaçlarına ve kara tehditlerine karşı geliştirdiği Göker 35 milimetre Çok Maksatlı Silah Sistemi sınır ve üs savunmasında göreve hazır olduğunu gösterdi. Mini/mikro İHA sınıfında yer alan oldukça küçük ve zorlu hedefleri beklenenin çok üzerinde menzillerde imha etmeyi başaran sistem, kara hedeflerine karşı da oldukça uzun menzillere kadar etkin olduğunu kanıtladı