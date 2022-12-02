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TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'dan enflasyon açıklaması: 2024 yılında tek haneye düşecek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.12.2022 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022
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TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’dan enflasyon açıklaması: 2024 yılında tek haneye düşecek

Son dakika haberi...Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Orta vadedeki enflasyon tahminlerimiz çerçevesinde 2023 yılında enflasyon oranının yüzde 22.3'e düşeceğini, 2024 yılında ise tek haneye gerileyerek yüzde 8.8 oranında gerçekleşeceğini öngörüyoruz" dedi.

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