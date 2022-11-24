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TOBB ve ASELSAN kuantum teknolojisi dahil 3 alanda işbirliğine gitti

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.11.2022
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TOBB ve ASELSAN kuantum teknolojisi dahil 3 alanda işbirliğine gitti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve ASELSAN, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının koordinasyonunda savunma sanayinde yerlilik için kuantum teknolojileri dahil 3 alanda işbirliğine gitti.

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