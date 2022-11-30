Elon Musk da 'Türkiye Ekonomi Modeli' dedi: Fed'e 'Acilen faizi indirin' çağrısı
Dünyanın en ünlü girişimcilerinden ABD'li milyarder Elon Musk, ABD Merkez Bankası'na (Fed) 'faizi indirme' çağrısı yaptı. Musk, Fed’in enflasyonu azaltma çabalarının durumu daha kötü hale getirebileceğinden endişe duyduğunu belirtti. Türkiye, tüm dünyanın faiz artırdığı dönemde faiz indirimine giderek büyüme beklentilerini sürekli geliştirmiş, tüm dünyada konuşulan bir başarıya imza atmıştı.
Koronavirüs salgını ve Ukrayna-Rusya Savaşı sonrasında ortaya çıkan ekonomik krizler, 100'e yakın ülkenin faiz artırımına gitmesine neden olmuştu. Bu ülkelerin de yaklaşık yarısı, tek seferde en az 75 baz puan, yani tecrübe ettikleri enflasyonun yaklaşık onda biri kadar faiz artışına gitmişti. Bu süreçte Türkiye, büyüme rakamlarındaki ısrarını sürdürüp faizi tek haneye indirmişti.
ELON MUSK'TAN FED'E ÇAĞRI: "FAİZİ İNDİRİN"
Tüm dünyada artan politika faizleri yatırımcıları bir hayli tedirgin etti. Dünyanın en ünlü girişimcilerinden ABD'li milyarder Elon Musk, ABD Merkez Bankası'na 'faizi indirme' çağrısı yaptı.
Finansal analiz hizmetleri veren NorthmanTrader şirketinin kurucusu Sven Henrich, Musk'a yanıt olarak "Fed, enflasyonu yanlış okuyarak uzun süre çok rahat davrandı. Şimdi ise, sonradan gelecek etkileri hesaplamadan faiz oranlarını agresif bir şekilde yükseltiyor. Verdikleri hasarın farkına vardıklarında çok geç olacak" dedi. Musk ise "Kesinlikle" diyerek bu ifadeleri onayladı.
TÜRKİYE EKONOMİ MODELİ NEDİR?
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli'ni anlatırken, "Bu yaklaşımın temel amacı sürdürülebilir büyüme politikasına girmeyi sağlamak, konjonktürel sıkıntıları bertaraf etmek, uzun vadede orta gelir tuzağını aşmaktır. Kısa sürede üst dengeye ulaşacağız. Modelin en önemli sac ayağı ise TL'ye olan güvenin artırılmasıdır. Modelin başarısı için maliye politikasının tek başına yeterli olmayacağı açıktır" demişti.
Türkiye, koronavirüs salgını ve Ukrayna-Rusya savaşının sonuçlaırna rağmen büyüme rakamlarını sürekli geliştirmiş, tüm dünyada konuşulan bir başarıya imza atmıştı.
TÜRKİYE FAİZİ TEK ORANA İNDİRDİ
Merkez Bankası, geçtiğimiz günlerde, haftalık gösterge Repo faizinde beklentiler doğrultusunda 150 baz puan indirime gitti. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 10,50'den yüzde 9,00'a çekildi.
BÜYÜME RAKAMLARI BUGÜN AÇIKLANMIŞTI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın üçüncü çeyreğine (Temmuz-Eylül) ilişkin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.
Temmuz-Eylül döneminde ekonomi, beklentilere yakın bir performans göstererek yüzde 3,9 büyüme kaydetti.
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DE 'FAİZİ İNDİRİN' DEMİŞTİ
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), mevcut para politikalarının gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere dünyayı resesyona götürebileceği uyarısında bulunmuştu.
Faiz artırımları yüzünden gelişmekte olan 90 ülkenin ulusal parasının bu yıl dolar karşısında yüzde 10'dan fazla değer kaybettiğinin vurgulandığı açıklamada, faizi indirin mesajı verilmişti.
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