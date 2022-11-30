Elon Musk da ’Türkiye Ekonomi Modeli’ dedi: Fed’e ’Acilen faizi indirin’ çağrısı

TÜRKİYE EKONOMİ MODELİ NEDİR?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli'ni anlatırken, "Bu yaklaşımın temel amacı sürdürülebilir büyüme politikasına girmeyi sağlamak, konjonktürel sıkıntıları bertaraf etmek, uzun vadede orta gelir tuzağını aşmaktır. Kısa sürede üst dengeye ulaşacağız. Modelin en önemli sac ayağı ise TL'ye olan güvenin artırılmasıdır. Modelin başarısı için maliye politikasının tek başına yeterli olmayacağı açıktır" demişti.

Türkiye, koronavirüs salgını ve Ukrayna-Rusya savaşının sonuçlaırna rağmen büyüme rakamlarını sürekli geliştirmiş, tüm dünyada konuşulan bir başarıya imza atmıştı.