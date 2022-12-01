Doğal gazda aralık ayı fiyatları belli oldu! BOTAŞ doğal gaz tarife tablosunu yayımladı... Konut ve sanayi doğal gaz fiyatları...
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) tarafından yapılan açıklamada aralık ayına ilişkin doğal gaz tarife fiyatları paylaşıldı. Aylık olarak hesaplanan fiyat tarifesinde, mesken, sanayi ve elektrik üretim amaçlı tarifeleri yer aldı. İşte doğal gaz fiyatları...
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde aralık ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.
Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine ekimde uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira oldu.
Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gaz fiyatı 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 15 bin 833 lira olarak belirlendi.
Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 20 bin 625 lira olarak açıklandı.
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