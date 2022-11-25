Dolarizasyonun beli kırıldı! Fed faiz artırdı Merkez Bankası indirdi: Türk Lirası 'KKM' ile ezber bozdurdu
Türkiye'de gözler Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına çevrilmişti. Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararını duyurdu. Banka bir önceki toplantıda politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 10,5 seviyesine çekmişti. 150 baz puan daha düşerek Merkez Bankası faizi yüzde 9'a düşürdü. Ayrıca Merkez Bankası faiz indirimi döngüsünün de sonuna gelindiğini belirtti. Öte yandan Fed'in faizi 15 yılın zirvesine çekmesine ve Merkez Bankası'nın da üst üste 4. faiz indirimine rağmen dolar başta olmak döviz kurları adeta yerinden kıpırdamadı. Böylece yaklaşık 1 yıl önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla devreye alınan 'Kur korumalı TL mevduat' ekonomistlere ezber bozdurdu.
Merkez Bankası Kasım ayı toplantısı gerçekleşti. Merkez Bankası politika faizini 2022 yılında üst üste 4. kez indirerek 26 ayın en düşük seviyesine çekti. Ekonomistlerin gündeminde faizin düştüğü ortamda döviz kurlarının stabilizasyonu vardı.
FED FAİZİ 15 YILIN ZİRVESİNE ÇEKTİ
ABD Merkez Bankası Kasım ayı FOMC toplantısı sonrası fonlama faiz aralığını yüzde 3,75-4,00 aralığına çekti. Fed, Haziran, Temmuz ve Eylül ayı toplantısında da faizi 75 baz baz puan artırdı. Kasım ayı Fed kararı ile faiz 2007 Aralık ayından bu yana en yüksek seviyesine yükseldi.
GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN PARA BİRİMLERİ DOLAR KARŞISINDA ERİDİ
Fed'in 1980'lerden beri uyguladığı en sıkı para politikası adımları sonrası dolar tüm para birimleri karşısında değer kazanırken avro-dolar paritesi, sterlin-dolar paritesi ve yen-dolar paritesi değer kaybına uğradı.
Yılbaşından bu yana, dolar karşısında avro yaklaşık yüzde 13, sterlin yüzde 16 ve Japon yeni yüzde 28 değer kaybetti.
TÜRK LİRASI 'KKM' İLE EZBER BOZDURDU
Aynı dönemde gelişmekte olan ülke para birimleri de dolar karşısında ortalama yüzde 14 değer kaybına uğradı. Türk Lirası ise daha oynaklığın azaldığı ve istikrarlı bir seyir izlendi.
Nitekim TL, Fed'in faiz artırımları Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine rağmen güçlü duruşunu sürdürdü. Merkez Bankası Kasım ayı toplantısı sonrası faizi yüzde 9 seviyesinde tek haneye çekerken TL, tabiri caizse ekonomistlerin 'Faiz indirse dolar sert yükselir' söylemlerine ezber bozdurdu.
Küresel düzeyde doların en güçlü dönemini yaşadığı bir ortamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla devreye alınan Kur Korumalı TL mevduat (KKM) dövizlerdeki oynaklığı azaltarak, yatırımcıların ve hane halklarının dolara yönelim algısını kırdı.
BAKAN NEBATİ KKM ETKİSİNE DİKKAT ÇEKTİ
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Küresel çapta tarihi en güçlü dönemlerinden birisini yaşayan dolar kurundaki artış, ülkemizde 10 ayda gerçekleşen kümülatif enflasyonun altında kalmıştır. Yani Türk lirası yılbaşından bu yana reel olarak değer kazanmıştır" ifadeleriyle KKM'nin etkisinin altını çizdi.
MERKEZ BANKASI DÖVİZ REZERVLERİ 2022'NİN REKORUNU KIRDI
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 18 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 3 milyar 409 milyon dolar artışla 80 milyar 30 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 11 Kasım'da 76 milyar 621 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Söz konusu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 953 milyon dolar yükselerek 40 milyar 902 milyon dolardan 42 milyar 855 milyon dolara ulaştı.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 18 Kasım haftasında bir önceki haftaya kıyasla 5 milyar 362 milyon dolar artışla 117 milyar 523 milyon dolardan 122 milyar 885 milyon dolara yükseldi. Söz konusu veri, yılın en yüksek seviyesine işaret etti.
SUUDLAR TCMB BÜNYESİNDE 5 MİLYAR DOLARLIK HESAP AÇACAK
Suudi Arabistan'ın TCMB bünyesinde 5 milyar dolarlık mevduat hesabı açması konusunda yürütülen görüşmelerde nihai aşamaya gelindi.
MISIR'LA TİCARİ İLİŞKİLER CANLANIYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar'da Mısır lideri Sisi ile görüşmesi iş dünyasında da olumlu rüzgarlar estirdi. İş insanları temasın doping etkisi yaratabileceğine dikkat çekerken, ticaret hacminin 10 milyar dolar seviyesine çıkabileceğini belirtti.
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