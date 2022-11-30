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TOKİ Tuzla kura çekimi nihai isim listesi açıklandı mı? TOKİ Tuzla Aydınlı kura çekimi sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? Sorgulama ekranı...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.11.2022
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TOKİ Tuzla kura çekimi nihai isim listesi açıklandı mı? TOKİ Tuzla Aydınlı kura çekimi sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? Sorgulama ekranı...

TOKİ Tuzla kura çekimi nihai isim listesi açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sosyal konut projesi kapsamında başvuruları tamamlanan illerde kura çekimleri yapılmaya başladı. İstanbul Tuzla'da yapılan kura çekimi isim listesi merak ediliyor. Peki, TOKİ Tuzla kura çekimi nihai isim listesi açıklandı mı? TOKİ Tuzla kura çekimi sonuçlarına nereden, nasıl bakılır?

TOKİ Tuzla kura çekimi nihai isim listesi açıklandı mı? TOKİ Tuzla kura çekimi sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tuzla Aydınlı Mahallesi Konaşlı mevkiinde toplamda 508 adet konut hak sahiplerine ulaştırılıyor. 250 bin sosyal konut projesi yanı sıra 50 bin sosyal konut projesi de kura çekilişi ile gündemde. Peki, TOKİ Tuzla kura çekimi nihai isim listesi açıklandı mı? TOKİ Tuzla Aydınlı kura çekimi sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? Sorgulama ekranı...

TOKİ TUZLA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ resmi internet sitesinden yapılan duyuru sonrasında, 50 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da gerçekleştirilecek kura çekimi için tarih belli oldu. Yapılan açıklama şöyle:

"T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 50.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki 508 Adet Konut Projesi'nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 218 adet ve 3+1 nitelikli 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konutun hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası çekilecektir. 30 Kasım 2022 tarihi Çarşamba günü, Saat 11.00'de gerçekleştirilecektir."

Buna göre; İstanbul Tuzla'da yapılacak olan kura çekimi 30 Kasım 2022 Çarşamba günü (bugün) saat 11.00'de yapılacak.

TOKİ SOSYAL KONUT KURA TARİHLERİ 2022

28 Kasım 2022: Malatya, Diyarbakır

1 Aralık: Bolu, Karaman

2 - 3 Aralık: Düzce

3 - 7 Aralık: Konya

4 - 5 Aralık: Zonguldak

6 Aralık: Bartın

7 Aralık: Karabük

NOT: Bolu Kıbrısçık, Konya Tuzlukçu - Yalıhüyük, Karabük Ovacı ilçelerinde başvuru sayısının az olması nedeniyle kura çekimi yapılmayacak.

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları için:

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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