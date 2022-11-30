Asgari ücrette zam maratonu 1 Aralık’ta başlıyor! Milyonların beklediği asgari ücret nasıl belirlenecek? İşte bilmeniz gereken 4 kriter

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücretle ilgili hem çalışanları sevindirecek, hem de işverenlerin maliyetini dikkate alan bir hesaplama yapılıyor. 2016 yılından bu yana asgari ücrete yılda 2 defa zam yapılıyor.

Geçen yıl ocak ayında asgari ücrete yüzde 50, temmuz ayında da yüzde 30 zam yapıldı. Temmuz ayında yapılan ara zamdan sonra brüt asgari ücret 6 bin 471 lira (net asgari ücret de 5 bin 500 lira) olmuştu.