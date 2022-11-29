ASGARİ ÜCRET 2023 ZAMMI SON DURUM: TEFE TÜFE enflasyon formülü hesabı! BRÜT ve NET asgari ücret ne kadar olacak?

Her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücrette 2023 zammı görüşmeleri başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yarın asgari ücret takviminin belirleneceğini duyurdu. Komisyon görüşmeleri için geri sayım başlarken zam hesaplamaları da gündeme geliyor. 2022 yılı başında yüzde 50 ve Temmuz ayında da yüzde 30 zam gelmişti. Bu yıl içerisinde asgari ücrette yüzde 95'in üzerinde bir artış gerçekleşmiş oldu. Peki, 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte enflasyon formülüne göre asgari ücret hesaplaması...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 29.11.2022 16:13 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 16:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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