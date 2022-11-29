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Haberler Galeri ASGARİ ÜCRET 2023 ZAMMI SON DURUM: TEFE TÜFE enflasyon formülü hesabı! BRÜT ve NET asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET 2023 ZAMMI SON DURUM: TEFE TÜFE enflasyon formülü hesabı! BRÜT ve NET asgari ücret ne kadar olacak?

Her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücrette 2023 zammı görüşmeleri başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yarın asgari ücret takviminin belirleneceğini duyurdu. Komisyon görüşmeleri için geri sayım başlarken zam hesaplamaları da gündeme geliyor. 2022 yılı başında yüzde 50 ve Temmuz ayında da yüzde 30 zam gelmişti. Bu yıl içerisinde asgari ücrette yüzde 95'in üzerinde bir artış gerçekleşmiş oldu. Peki, 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte enflasyon formülüne göre asgari ücret hesaplaması...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.11.2022 16:13 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 16:33
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ASGARİ ÜCRET 2023 ZAMMI SON DURUM: TEFE TÜFE enflasyon formülü hesabı! BRÜT ve NET asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret 2023 zammı belirleniyor. Belirlenecek tutar tüm yıl için geçerli olacak. Aralık ayında üç kez toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı takvimi yarın belli olacak. Başkan Erdoğan'ın 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' talimatı sonrası gözler asgari ücret zammına çevrildi. Enflasyona göre artış olması beklenen asgari ücret zammında hesaplar yeniden yapıldı. Peki, brüt ve net asgari ücret ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ASGARİ ÜCRET 2023 ZAMMI SON DURUM: TEFE TÜFE enflasyon formülü hesabı! BRÜT ve NET asgari ücret ne kadar olacak?

KOMİSYON TOPLANIYOR

2023'te geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak. Toplantı takvimi yarın belli olacak. Komisyonun aralık ayında 3 toplantı yapması bekleniyor.

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ASGARİ ÜCRET 2023 ZAMMI SON DURUM: TEFE TÜFE enflasyon formülü hesabı! BRÜT ve NET asgari ücret ne kadar olacak?

KARARI BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayı boyunca görüşmelerini sürdürecek. Ortaya çıkan rakam Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. Başkan Erdoğan'ın yıl bitmeden yeni asgari ücret zammını açıklaması bekleniyor.

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ASGARİ ÜCRET 2023 ZAMMI SON DURUM: TEFE TÜFE enflasyon formülü hesabı! BRÜT ve NET asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRETE ENFLASYON FORMÜLÜ HESABI

Asgari ücret artışlarının son 10-15 yıllık sürecine bakıldığında, tüm artışların enflasyonun üzerinde gerçekleştiği görülüyor. Genel olarak enflasyonun 5-10 puan üzerinde yapılan artışlar geçtiğimiz yıl daha da yüksek olmuştu.

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ASGARİ ÜCRET 2023 ZAMMI SON DURUM: TEFE TÜFE enflasyon formülü hesabı! BRÜT ve NET asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET 2023 NE KADAR OLACAK?

Ocak ayında yüzde 50 ve Temmuz ayında da yüzde 30 olmak üzere yüzde 95'in üzerinde bir artış ile asgari ücret 2.825 liradan 5.500 TL'ye çıkartılmıştı. Bu yıl da yine yıl sonu enflasyon hedeflerine bakılarak bir artış yapılması bekleniyor. Bu durumda artışın yeni rakamı 7.700-8.800 TL arasında bir noktaya taşıması öngörülüyor.