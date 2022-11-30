Asgari ücrette ilk raunt! 2023 asgari ücretine zam maratonu başlıyor! Milyonların gözü yarınki toplantıda...

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret için geri sayım başladı. Yeni yılda asgari ücret, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi ve işveren temsilcilerinin ortak mutabakatı ile belirlenecek.