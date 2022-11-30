Asgari ücrette ilk raunt! 2023 asgari ücretine zam maratonu başlıyor! Milyonların gözü yarınki toplantıda...
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrete yapılacak zam miktarına yönelik ilk toplantı yarın yapılacak. Bakan Vedat Bilgin, 1 Aralık'ta TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile görüşerek zam takvimini netleştirecek.
Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret için geri sayım başladı. Yeni yılda asgari ücret, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi ve işveren temsilcilerinin ortak mutabakatı ile belirlenecek.
ZAM İÇİN İLK TOPLANTI
Bakan Vedat Bilgin, 1 Aralık'ta TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile görüşecek. Zam için çalışma takviminin de bu toplantıda netleşmesi bekleniyor.
YILBAŞINDA YÜZDE 50, TEMMUZDA YÜZDE 30 ZAM YAPILDI
2021'de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücrete, 2022 Ocak ayında tarihin en yüksek artışı yapıldı. Asgari ücret, yaklaşık yüzde 50 zamla brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlendi.
Temmuz ayında yapılan zamla birlikte ise asgari ücret yüzde 30'luk bir artışla net 5 bin 500 liraya çıktı.
5'ER TEMSİLCİDEN OLUŞAN KOMİSYON KURULACAK
Asgari ücret, bir kişinin çalıştırılabileceği en düşük ücreti ifade ediyor. 2015 yılına kadar altı aylık dilimler şeklinde belirlenen asgari ücrette, 2016 yılındaki değişiklikle yılın tamamında geçerli olan tek bir rakama geçildi.
Yasaya göre, asgari ücrette yapılacak artış için işçi, işveren ve hükûmetten 5'er temsilciden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması gerekiyor.
Mevzuat gereği Komisyonun aldığı zam kararı, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi takip eden ayın başında uygulamaya giriyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yalı Çapkını 11. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 11. bölümde neler yaşanacak? Ferit, Yusuf'un yakasına yapışıyor...
- Adana TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak 2022? TOKİ Adana kura çekiliş tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI: Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Çekiliş sorgulama ekranı...
- TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | 2022 TOKİ Tuzla 2+1,3+1 AYDINLI MAHALLESİ KURA ÇEKİLİŞİ NİHAİ ve YEDEK isim listesi..
- TOKİ KONYA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ | Karapınar, Çeltik, Çumra, Derbent, Doğanhisar, Ereğli...2022 TOKİ Konya kura sonuçları açıklandı mı?
- KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? KPSS DHBT sınav sonuçları açıklandı mı?
- Onaylanır onaylanmaz 3-4 gün içinde hesaplara yatıyor! Emekliye 10 bin TL promosyon! Elinizi çabuk tutun! SON GÜNLER...
- Survivor 2023 yarışmacı kadrosu belli oldu mu? Survivor 2023 ne zaman, hangi ay başlayacak?
- TÜİK TEFE-TÜFE Kasım ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Kasım ayı enflasyon oranları açıklandı mı, belli oldu mu?
- Açık Öğretim Lise sınavları ne zaman yapılacak? AÖL 2022 sınav tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? 1. dönem 2. yazılı...
- Nüfus Cüzdanı ile başvurana 1.536 TL maaş bağlanıyor! Süre sınırı yok! Çoğu kişi bilmiyor!
- SÜPER LİG 15. HAFTA MAÇ TAKVİMİ | Süper Lig ne zaman başlıyor, tarih belli oldu mu? TFF DUYURDU!