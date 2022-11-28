Son dakika: 23 ilde TOKİ kurası heyecanı! 50 bin 302 konutun hak sahibi belirlendi

"23 İLDE 50 BİN 302 KONUTUN SAHİPLERİ NOTER HUZURUNDA BELİRLENDİ"

7-28 Kasım tarihleri arasında Şırnak, Ardahan, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Ağrı, Mardin, Van, Şanlıurfa, Hakkâri, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Kilis, Malatya, Muş ve Tunceli'de noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminde 50 bin 302 konutun hak sahibi belli oldu.

Kurada 892 şehit ailesi ve gazi, 4 bin 429 engelli vatandaş, 11 bin 127 emekli, 20 bin 856 genç ve 15 bin 657 diğer kategorideki vatandaş asil ve yedek olarak hak sahibi oldu.