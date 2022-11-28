Son dakika: 23 ilde TOKİ kurası heyecanı! 50 bin 302 konutun hak sahibi belirlendi
Son dakika haberi... "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura çekimlerinin birinci ve ikinci etabı sonucunda 23 ilde 50 bin 302 konutun hak sahibi belirlendi. 1 Aralık 2022 tarihi itibariyle Bolu ve Karaman’dan başlayacak üçüncü etap kura çekilişi 7 Aralık 2022’ye kadar devam edecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı veTOKİ eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde toplam 23 ilin kuraları noter huzurunda tamamlandı. 7 Kasım 2022 tarihinde başlayan kura çekimlerinin birinci ve ikinci etaplarının toplamında 23 ilde 50 bin 302 konutun hak sahipleri belirlendi.
Kategori bazında 892 şehit ailesi ve gazi, 4 bin 429 engelli vatandaş, 11 bin 127 emekli, 20 bin 856 genç ve 15 bin 657 diğer kategorideki vatandaş asil ve yedek olarak hak sahibi oldu. Üçüncü etap sosyal konut kura çekilişi 1-7 Aralık 2022 tarihleri arasında 7 ilde 13 bin 807 konut için gerçekleştirilecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde ikinci etap kuraları toplam 23 ilde noter huzurunda bugün tamamlandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı ve ilk kuralarının 7 Kasım 2022 tarihinde Ardahan ve Şırnak illerinde çekildiği "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde kura çekimlerinin birinci ve ikinci etabı 23 ilde bugün tamamlandı. Kuralarda toplamda 630 bin 805 başvurudan 50 bin 302 konutun hak sahipleri belirlendi.
"23 İLDE 50 BİN 302 KONUTUN SAHİPLERİ NOTER HUZURUNDA BELİRLENDİ"
7-28 Kasım tarihleri arasında Şırnak, Ardahan, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Ağrı, Mardin, Van, Şanlıurfa, Hakkâri, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Kilis, Malatya, Muş ve Tunceli'de noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminde 50 bin 302 konutun hak sahibi belli oldu.
Kurada 892 şehit ailesi ve gazi, 4 bin 429 engelli vatandaş, 11 bin 127 emekli, 20 bin 856 genç ve 15 bin 657 diğer kategorideki vatandaş asil ve yedek olarak hak sahibi oldu.
"ÜÇÜNCÜ ETAP SOSYAL KONUT KURA ÇEKİLİŞİ 1-7 ARALIK 2022 TARİHLERİ ARASINDA 7 İLDE ÇEKİLECEK"
1 Aralık 2022 tarihi itibariyle Bolu ve Karaman'dan başlayacak üçüncü etap kura çekilişi 7 Aralık 2022'ye kadar devam edecek.
7 ilde gerçekleştirilecek 13 bin 807 hak sahibi için illere göre dağılım ve kura tarihleri ise şu şekilde açıklandı:
1 Aralık 2022: Bolu 902 konut
1 Aralık 2022:Karaman 751 konut
2-3 Aralık 2022: Düzce 1100 konut
2-7 Aralık 2022:Konya 7 bin 655 konut
4-5 Aralık 2022: Zonguldak 1650 konut
6 Aralık 2022: Bartın 850 konut
7 Aralık 2022:Karabük 899 konut
"MART 2023'E KADAR KONUT VE ARSALAR İÇİN TÜM KURALARIN TAMAMLANMASI PLANLANIYOR"
Proje kapsamında81 ilde 250 bin sosyal konutun Mart 2023'e kadar etaplar halinde çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.
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