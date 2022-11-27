TOKİ İstanbul kura çekimi, başvuru sahipleri tarafından heyecanla araştırılıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan 250 bin konut için kuralar çekilmeye başlandı. Bu kapsamda en çok konut inşaa edilecek (50 bin adet) İstanbul'da kura takvimi merak ediliyor. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? 2022 Başakşehir, Esenler, Arnavutköy, Tuzla, Çatalca, Silivri kurası ne zaman çekilecek? İşte son gelişmeler...