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Haberler Galeri TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? 2022 Başakşehir, Esenler, Arnavutköy, Tuzla, Çatalca, Silivri kurası ne zaman çekilecek?

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? 2022 Başakşehir, Esenler, Arnavutköy, Tuzla, Çatalca, Silivri kurası ne zaman çekilecek?

TOKİ'nin 250 bin sosyal konut projesi kapsamında en çok konut İstanbul'a inşaa edilecek. 250 bin sosyal konuttan 50 bini İstanbul için ayrılırken, söz konusu projede hak sahibi belirleme kurasının takvimi merak ediliyor. Bu kapsamda gözler 2022 TOKİ İstanbul kura takvimi duyurusuna çevrildi. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? 2022 Başakşehir, Esenler, Arnavutköy, Tuzla, Çatalca, Silivri kurası ne zaman çekilecek? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.11.2022 19:19 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022 19:19
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TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? 2022 Başakşehir, Esenler, Arnavutköy, Tuzla, Çatalca, Silivri kurası ne zaman çekilecek?

TOKİ İstanbul kura çekimi, başvuru sahipleri tarafından heyecanla araştırılıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan 250 bin konut için kuralar çekilmeye başlandı. Bu kapsamda en çok konut inşaa edilecek (50 bin adet) İstanbul'da kura takvimi merak ediliyor. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? 2022 Başakşehir, Esenler, Arnavutköy, Tuzla, Çatalca, Silivri kurası ne zaman çekilecek? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? 2022 Başakşehir, Esenler, Arnavutköy, Tuzla, Çatalca, Silivri kurası ne zaman çekilecek?

İSTANBUL'A 50 BİN KONUT İNŞAA EDİLECEK

250 bin sosyal konut projesi kapsamında en çok konut 50 bin ile İstanbul'a inşaa edilecek. Bunlardan; Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerine toplam 28 bin 340 adet, Çatalca ilçesine 540 adet, Silivri ilçesine 200 adet, Tuzla ilçesine ise 20 bin 920 adet konut yapılacak.

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TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? 2022 Başakşehir, Esenler, Arnavutköy, Tuzla, Çatalca, Silivri kurası ne zaman çekilecek?

TOKİ İSTANBUL KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Hemen şunu belirtelim ki, 250 bin sosyal konut İstanbul kura çekiliş tarihleri henüz açıklanmadı. İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Silivri, Tuzla ilçelerinin kura tarihleri açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

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TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? 2022 Başakşehir, Esenler, Arnavutköy, Tuzla, Çatalca, Silivri kurası ne zaman çekilecek?

TOKİ SOSYAL KONUT KURA ÇEKİLİŞİ HAKKINDA

"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecek.

1) Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Gazilere (Kıbrıs, Kore) konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

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TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? 2022 Başakşehir, Esenler, Arnavutköy, Tuzla, Çatalca, Silivri kurası ne zaman çekilecek?

2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.