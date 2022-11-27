HaberlerGaleriTOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? 2022 Başakşehir, Esenler, Arnavutköy, Tuzla, Çatalca, Silivri kurası ne zaman çekilecek?
TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? 2022 Başakşehir, Esenler, Arnavutköy, Tuzla, Çatalca, Silivri kurası ne zaman çekilecek?
TOKİ'nin 250 bin sosyal konut projesi kapsamında en çok konut İstanbul'a inşaa edilecek. 250 bin sosyal konuttan 50 bini İstanbul için ayrılırken, söz konusu projede hak sahibi belirleme kurasının takvimi merak ediliyor. Bu kapsamda gözler 2022 TOKİ İstanbul kura takvimi duyurusuna çevrildi. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? 2022 Başakşehir, Esenler, Arnavutköy, Tuzla, Çatalca, Silivri kurası ne zaman çekilecek? İşte haberin detayları...