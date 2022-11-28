İstanbul ekim ayında 1 milyon 585 kişiyi ağırladı! Gelen turist sayısı yüzde 37 arttı

Rusya'yı sırasıyla 116 bin 219 turistle Almanya, 94 bin 579 turistle İran, 72 bin 428 turistle ABD, 62 bin 510 turistle İngiltere, 55 bin 389 turistle Fransa, 48 bin 999 turistle Suudi Arabistan, 40 bin 788 turistle İtalya, 40 bin 108 turistle İsrail, 33 bin 691 turistle Irak, 31 bin 740 turistle Özbekistan, 29 bin 172 turistle İspanya, 28 bin 676 turistle Ürdün, 27 bin 624 turistle Fas, 26 bin 995 turistle Hindistan takip etti.