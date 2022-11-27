Bozkurt’a verilen söz tutuldu! TOKİ aralık ayında anahtarları teslim edecek

Bozkurt'a, konutların yanı sıra bölge halkının dinlenebileceği ve sosyalleşebileceği geniş bir meydan da kazandırıldı. Bu alana ayrıca modern ve kapalı pazar yeri yapıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN