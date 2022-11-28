Kasım ayı enflasyon oranları açıklandı mı, ne zaman açıklanır 2022? TEFE-TÜFE kira artış oranı ne kadar, kaç TL olacak?
Kasım ayı enflasyon oranları açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın ilk haftasında enflasyon rakamları açıklanıyor. Açıklamalar neticesinde birçok kalemde maaşlar da değişim yaşanıyor. Peki, Kasım ayı enflasyon oranları açıklandı mı, ne zaman açıklanır 2022? TEFE-TÜFE kira artış oranı ne kadar, kaç TL olacak?
Kasım ayı enflasyon oranları açıklandı mı, ne zaman açıklanır 2022? TEFE-TÜFE kira artış oranı ne kadar, kaç TL olacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Özellikle 2023 yılı emekli ve memur zammında belirleyici olan kasım ayı enflasyon verileri kritik önem taşıyacak. Peki, Kasım ayı enflasyon oranları açıklandı mı, ne zaman açıklanır 2022? TEFE-TÜFE kira artış oranı ne kadar, kaç TL olacak?
Kasım ayı enflasyon rakamları için milyonlar Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılacak açıklamaya kilitlendi. Özellikle 2023 yılı memur ve emekli zammında belirleyici olan kasım ayı enflasyon verileri kritik önem taşıyacak. Aralık ayının ilk haftasında açıklanacak olan enflasyonda bekleyiş sürerken önemli açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyonun ineceği mesajını verirken, Bakan Nebati ise "Enflasyonla mücadelemiz sıkı bir şekilde devam ediyor, her tedbiri alıyoruz. Türkiye ekonomi modeliyle bu işi tamamen kontrol altına almış durumdayız." ifadelerini kullanmıştı. Kasım ayı enflasyon rakamları 5 Aralık Pazartesi günü belli olacak.
ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Ancak 3 Aralık'ın cumartesi gününe denk gelmesinden dolayı enflasyonun 5 Aralık Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ENFLASYON MESAJI
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Konya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon ile ilgili şunları söyledi;
"Faizde tek haneye indik. Hadi bakalım bunu neyle izah edeceksiniz. Bundan sonra da devam edecek. Merak etmeyin enflasyon da inecek. Önce faizdi, tek haneye indirdik. Yatırımcılara sesleniyorum, gelin size yatırım kredisi vermede kamu bankaları var dedim. Amacımız yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme. Bunlar hiçbir meselede memleketin hayrına duruş sergilemediler."
BAKAN NEBATİ: ENFLASYON SERT DÜŞÜŞE GEÇECEK
Öte yandan Bakan Nebati'den de enflasyona yönelik önemli açıklamalar gelmişti. Darphane'nin 555'inci yıl etkinliğine katılan Bakan Nebati, enflasyondaki tedrici düşüşün yakın zamanda gerçekleşeceğini belirterek, "Enflasyonla mücadelemiz sıkı bir şekilde devam ediyor, her tedbiri alıyoruz. Türkiye ekonomi modeliyle bu işi tamamen kontrol altına almış durumdayız. Enflasyonla mücadele hedefiyle birçok ülke politika faizlerini artırma yoluna gitmişse de bu tercihleri resesyon endişelerini de giderek körüklemiştir. Nitekim uluslararası kuruluşlar bu kapsamda sürekli yeni uyarılar yapıyor. Bizler de ülkemizde fiyat istikrarını sağlamak ve vatandaşımızın alım gücünü artırmak için kapsamlı adımlar atıyoruz" dedi.
ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?
2022 yılına ilişkin büyüme beklentisi ise aynı düzeyde kaldı. Açıklanan anket sonuçları, piyasa katılımcılarının gelecek 12 ay için enflasyon beklentisinin yüzde 37.47 olduğunu gösterdi. Bir önceki ankette bu beklenti yüzde 37.34 olarak belirlenmişti. Kasım anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi de yüzde 67.78'den yüzde 68.06'ya yükseldi. 24 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi ise yüzde 21.17'den yüzde 20.76'ya düştü.
Yıl sonu dolar/TL beklentisi ise 19.54 olarak açıklandı. Önceki ankette bu beklenti 19.82 olarak belirlenmişti.12 ay sonrası dolar/TL kuru beklentisi de 23.61 seviyesinden 23.35 seviyesine geriledi. Katılımcıların 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 5.1 olarak gerçekleşti. 2023 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4.2 iken, bu anket döneminde yüzde 4.1 olarak dikkat çekti.
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