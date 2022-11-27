Son dakika: CHP ve yandaş basınının "1 TL'nin üretim maliyeti 3 TL" iddialarına yalanlama! Darphane'den sert tepki

Darphane tarafından yapılan resmi açıklama;

"Son günlerde tedavüldeki Türkiye Cumhuriyeti'nin madeni paralarıyla ilgili gerçeklikten uzak ve mesnetsiz birtakım iddialar ile kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesini önlemek amacıyla bir açıklama yapılması zaruri görülmüştür."

"Bu çerçeveda, son günlerde kamuoyunda ifade edildiği üzer, 1 TL'nin üretim değerinin 3 TL olduğu beyanı kesinlikle yalan ve gerçek dışıdır"