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Son dakika: CHP ve yandaş basınının "1 TL'nin üretim maliyeti 3 TL" iddialarına yalanlama! Darphane'den sert tepki

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.11.2022 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022
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Son dakika: CHP ve yandaş basınının 1 TL’nin üretim maliyeti 3 TL iddialarına yalanlama! Darphane’den sert tepki

Son dakika haberleri... CHP'nin yalan siyasetinde bu kez de Darphane'yi hedef almıştı. Darphane, CHP'li Fikri Sağlar'ın "1 TL'nin üretim maliyeti 3 TL" iddialarını yalanladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından paylaşılan Darphane'nin açıklamasında, "Son günlerde kamuoyunda ifade edildiği üzer, 1 TL'nin üretim değerinin 3 TL olduğu beyanı kesinlikle yalan ve gerçek dışıdır" denildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Darphane'nin "1 TL'nin üretim maliyeti 3 TL" iddialarına yönelik yaptığı açıklamayı paylaştı.

Madenin paraların hurda değerinin kendisinden değerli olduğunu söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili ve Eski Kültür ve Turizm Bakanı Fikri Sağlar, "1 TL madeni paranın üretim maliyeti 3 TL'yi aştı" dedi.

CHP'li Sağlar'ın iftirası sonrası birçok basın organında 1 TL'nin üretiminin 3 TL'ye çıktığı haberine yer verildi.

CHP'nin fonladığı ODATV ve Cumhuriyet gibi basın organları da CHP'li Sağlar'ın yalanını sürdürdü.

Darphane tarafından yapılan resmi açıklama;

"Son günlerde tedavüldeki Türkiye Cumhuriyeti'nin madeni paralarıyla ilgili gerçeklikten uzak ve mesnetsiz birtakım iddialar ile kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesini önlemek amacıyla bir açıklama yapılması zaruri görülmüştür."

"Bu çerçeveda, son günlerde kamuoyunda ifade edildiği üzer, 1 TL'nin üretim değerinin 3 TL olduğu beyanı kesinlikle yalan ve gerçek dışıdır"

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