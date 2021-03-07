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CHP haftanın yalanlarında birinciliği kimseye kaptırmadı! 1-7 Mart 2021 tarihinde söylenen en büyük beş yalana CHP damgası!

1-7 Mart 2021 tarihinde söylenen en büyük beş yalanlara ve Genel Başkanı damgasını vurdu. konusunda zirvedeki yerini koruyan CHP'nin yalanları bir bir ortaya çıktı. İşte CHP'nin bu hafta söylediği yalanlar ve bu yalanların gerçekleri...

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 07.03.2021 Güncelleme Tarihi: 07.03.2021
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CHP haftanın yalanlarında birinciliği kimseye kaptırmadı! 1-7 Mart 2021 tarihinde söylenen en büyük beş yalana CHP damgası!

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da 1-7 Mart 2021 tarihinde söylenen en büyük beş paylaşıldı.

Genel Başkanı 'nun Çin aşısına ilişkin açıklamaları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 'nun, Kasımpaşa'daki Divanhane'nin yıkılmaya başladığına yönelik iddiası ve CHP eski Milletvekili 'in çıplak aramaya ilişkin açıklamalarının yalan olduğu gözler önüne serildi.

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'nin; Eyüp Belediyesi'ni hedef alan haberi ile Harun Ç. adlı kişinin kendisine karakolda elektrik verildiğine yönelik iddialarının gerçek dışı olduğu da sosyal medyada yeniden gündeme getirildi.


İŞTE HAFTANIN 5 BÜYÜK YALANI

YALAN-1
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çin firması Sinovac'ın Türkiye'ye 1 milyon doz aşıyı bedelsiz gönderdiğini, ancak bu aşıların Devlet Malzeme Ofisine 12 milyon dolara fatura edildiğini iddia etti.


GERÇEK
Sağlık Bakanı , Çin'le bedelsiz aşı anlaşması yapılmadığını ve anlaşılan bedellerin dışında bir ödeme yapılmadığını açıklayarak, Kılıçdaroğlu'nun iddiasını yalanladı.

YALAN-2
'in sunduğu Halk TV'deki haberde "Kanser hastası olduğu iddia edilen bir kadın yardım için başvurduğu 'nde, kendisine Önce AKP üyesi ol!" denildiğini öne sürdü.


GERÇEK
Eyüp Sultan Belediye Başkanı söz konusu kadına 2 yıldır düzenli 2 öğün yemek yardımı yaptığını söyledi. Bir tas çorbanın parti üyeliği pazarlığı konusu yapılamayacağını açıkladı. Halk TV sunucusu Özlem Gürses yalan haber yaptığını itiraf etti.

YALAN-3
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulaştırma Bakanlığı'nın yol bahanesiyle Kasımpaşa'daki Divanhane'yi yıkmaya başladığını öne sürdü.


GERÇEK
İBB AK Parti Grup Başkanvekili , Divanhane'de yapılanın yıkım değil rekonstrüksiyon (yeniden yapım) olduğunu açıkladı.

YALAN-4
Çıplak aramaya ilişkin konuşan CHP eski Milletvekili Eren Erdem, kendisiyle birlikte ve 'ın da çıplak aramaya maruz kaldığını söyledi.


GERÇEK
FETÖ firarisi Can Dündar, Eren Erdemin kendisine yönelttiği çıplak aranma iddiasını reddetti, "Ben yaşamadım" diyerek Eren Erdem'i yalanladı.


YALAN-5
Kendisini maske takması konusunda uyaran polislerle tartıştıktan sonra gözaltına alınan Harun Ç., "3-5 kişilerdi, kafama defalarca vurdular, elektrik verdiler" diyerek işkenceye maruz kaldığını iddia etti, polislerden şikayetçi oldu.


GERÇEK
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yayınlanan karakol görüntülerinde Harun Ç.'nin demir kapı ve parmaklıklara defalarca kafa attığı görüldü.

İŞTE YALANLARIN TAMAMI

Kılıçdaroğlu yalan ve iftirada sınırları aştı! KILIÇDAROĞLU YALAN VE İFTİRADA SINIRLARI AŞTI!

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