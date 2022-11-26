Liralaşma stratejisi meyvelerini veriyor! Yeni ekonomi modeliyle kesintisiz büyüme
Son dakika haberleri... Büyüme, yeni ekonomi modeli ile art arda sekiz çeyreğe taşınırken, vatandaşın borçluluğu da 10 çeyrektir azalıyor. Liralaşma stratejisi meyvelerini verirken, hem borçlanma hem de yatırımda TL tercih edildi
Muhalefetin kriz algısı yaratma çabalarına rağmen, yeni ekonomi modeli ile, küresel resesyon endişelerine rağmen kesintisiz büyüme sürecini 8 çeyreğe çıkaran Türkiye, borçluluk oranlarında da dünyanın gerisinde.
Merkez Bankası'nın liralaşma stratejisinde attığı adımlar, hükümetin vatandaşı enflasyona ezdirmeme adına yaptığı düzenlemeler hane halkının borçluluğunu düşürmeye devam ediyor. Hane halkının borçluluğu 10 çeyrek art arda düşüşünü sürdürdü. Kârlılık rekoru kıran reel sektörün de finansal varlıkları, borçlarına göre güçlü artmaya devam etti.
Güçlenen hanehalkı ve reel sektör bilançoları sayesinde, bankalar başta olmak üzere finansal kesimin aktif kalitesi iyileşmeye devam ederek sektörün tahsili gecikmiş alacak oranı yüzde 2.2 ile tarihsel olarak en düşük seviyesine ulaştı. Liralaşma stratejisi de meyvelerini veriyor.
Merkez Bankası'nın Finansal İstikrar Raporu'na göre, hane halkının finansal borçlarının milli gelire oranı yüzde 13.3'e geriledi. Bu oran gelişmiş ülkelerde yüzde 75, G20'de yüzde 63, gelişmekte olan ülkelerde ise yüzde 47 seviyesinde bulunuyor. Hane halkının borçlarının varlıklara oranı yüzde 34'ten 25'e düştü.
Hane halkının Eylül 2021'de 1 trilyon 17 milyar lira, Mart 2022'de 1 trilyon 137 milyar lira olan finansal yükümlülükleri, Eylül 2022'de 1 trilyon 417 milyar lira olarak gerçekleşti. Toplam yükümlülüklerin milli gelire oranı yüzde 16.5'dan 12.5'e geriledi.
Varlık kompozisyonunda TL'nin payı da arttı. Hane halkı varlıkları arasında Türk Lirası'na dönüşümü destekleyen uygulamalarının katkısıyla TL mevduat belirgin artarken, yabancı para mevduat tercihi düştü. Hanehalkının Eylül 2021'de 3 trilyon 33 milyar lira, Mart 2022'de 4 trilyon 297 milyar lira olan finansal varlıkları, Eylül 2022 itibarıyla 5 trilyon 638 milyara çıktı. TL tasarruf mevduatı 1 trilyon 69 milyardan 1 trilyon 894 milyara çıktı.
REEL SEKTÖR DÖVİZ BORCUNU KAPATTI
Firmaların yabancı para borçluluğundaki azalma sürerken, gelir profili iyileşmeye devam etti. 15 milyon doların altında yabancı kredi borcu bulunan firmaların kredi bakiyesi, 2018 Nisan'daki 42.9 milyar dolar seviyesinden yüzde 46 düşüşle 2022 yılı Eylül ayı itibarıyla 23.1 milyar dolara geriledi.
SİSTEMİN ASLİ UNSURU TL OLACAK
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Finansal İstikrar Raporu'nun önsüzünde yayımlanan yazısında, son dönemde alınan tedbirlerin firma ve hanehalkı bilanço dengelerini güçlendirdiğini ifade etti. Kavcıoğlu, "Sermaye piyasalarına katılım yaygınlaşırken, finansal sistemde bankacılık sektörünün yükü hafiflemekte ve finansal derinleşme sayesinde sermaye araçlarının tabana yayılması desteklenmektedir.
Güçlenen hanehalkı ve reel sektör bilançolarının da desteği sayesinde, bankacılık başta olmak üzere finansal kesimin aktif kalitesi de tarihsel olarak en iyi seviyesindedir. Tüm bu gelişmeler, sistemdeki temel risk unsurlarından olan ve kalıcı fiyat istikrarını yakalamamızın önündeki engellerin başında gelen para ikamesini azaltarak Türk lirasını sistemin asli unsuru yapmayı amaçlayan liralaşma adımlarımız neticesindedir" dedi.
KOBİ'LERİN KREDİ KULLANIMI 10 KAT ARTTI
Öte yandan son dönemde bazı kesimlerden yükselen "krediye irişim yok" söylemi de Finansal İstikrar Raporu'nda rakamlarla çürütüldü. KOBİ, ihracat ve yatırım kredilerinin Ocak-Eylül dönemindeki net kullandırımı, 65 milyar liradan 878 milyara gelerek 12 kat artış gösterdi. 2021 yıl sonundan 28 Ekim haftasına kadar geçen dönemde toplam kredi stokunda görülen 2.1 trilyon TL artışın 1.7 trilyon TL'si TL kredilerden kaynaklandı.
TL kredi stokunda görülen bu artışa ise TL firma kredileri 1.3 trilyon TL katkı ile öncülük etti. 2022'nin ilk 10 ayında TL firma kredilerinde aylık ortalama net kullandırım 136.2 milyar TL olarak gerçekleşirken, bu tutar 2021'in aynı dönem ortalamasının 8.5 katına ulaştı. Bu tutar KOBİ kredilerinde 10 katı aştı. Aynı dönemde parite etkisinden arındırılmış YP firma kredilerinde ise aylık ortalama 1.4 milyar dolar azalma gözlendi.
KREDİLER ÜRETİME DÖNDÜ
Makro ihtiyati düzenlemelerin katkısıyla ihracat ve yatırım oranı yüksek olan imalat sektörü firmalarının kredilerden aldığı pay arttı. İmalat sektörünün kredilerdeki payı 2019 sonundan 2022 Eylül ayına kadarki dönemde 3.3 puan artarak yüzde 29'a, ulaştırma sektörünün payı 1.6 puan artışla yüzde 9.8'e yükselirken, inşaat sektörü payı yüzde 2.6 azalarak yüzde 10.4'e, konaklama-yiyecek sektörü 0.6 puan azalarak yüzde 3.4'e düştü.
İmalat sektörü payındaki artışta ihracatı destekleyen hedefli kredi politikalarının katkısı öne çıktı. Pandemi öncesi dönemde toplam kullandırılan krediler içerisindeki payı yüzde 33.1 olan imalat sektörünün payı 2022 Eylül ayı itibarıyla 7 puan artışla yüzde 40.1'e yükseldi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ Malatya İSİM LİSTESİ | TOKİ Malatya kura sonuç listesi nereden öğrenilir? MERKEZ, DARENDE, DOĞANŞEHİR, AKÇADAĞ... İşte Malatya kura takvimi
- TOKİ DİYARBAKIR KURA SONUÇLARI | TOKİ Diyarbakır NİHAİ ve Yedek İSİM LİSTESİ! Merkez, Ergani, Bismil, Çermik, Silvan... 2+1, 3+1 ev kura çekimi
- EYT bekleyenlere altın değerinde 5 puan formülü! Askerlik borçlanması başlangıcı öne çeker mi? Ne kadar çeker? İşte madde madde EYT
- Aile Sosyal yardım paraları yattı mı? Kasım ayı aile sosyal destek ödemeleri ne zaman yatacak?
- Şartlı eğitim yardımı ne zaman yatacak, şartları neler? Şartlı eğitim yardımı 2022 ne kadar oldu?
- Bekçi alımı ne zaman yapılacak 2022? Bekçi alımı hangi illere, ne kadar yapılacak?
- Özsu Balık ne zaman işlem görecek? Özsu Balık ikincil piyasa işlemleri ne zaman başlayacak?
- Yalı Çapkını 11. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferit ve Seyran ateş hattında...
- İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ
- Sağlık Bakanlığı maaş promosyonları ne zaman yatar? Sağlık çalışanları maaş promosyonu yattı mı? Doktor, hemşire...
- Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak 2022? Kasım ayı mazot ve gübre desteği yattı mı? T.C Kimlik no ile sorgulama...
- Emekliye %68 zam ufukta göründü! En düşük 5.533 TL ödeme! SSK, Bağ-Kur, Memur, 4A, 4B, 4C 2000 öncesi ve sonrası zamlı maaş tablosu!