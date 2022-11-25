ABD’nin ’fitne medyası’ iş başında! Washington Post’tan skandal haber: Öldürülen teröristleri ’sivil’ yapıp Türkiye’yi suçladılar

DÜN DE 'ALTYAPIYI' VURDU YALANINI ORTAYA ATMIŞLARDI

Pentagon kaynaklı yapılan bir başka açıklamada da terör hedeflerini vuran Türkiye'nin 'sivil altyapıyı' hedef aldığı yalanı dolaşıma sokuldu.



Söz konusu açıklamada, "Sivil altyapının kasıtlı olarak hedef alındığına dair raporlar da bizi endişelendiriyor. Gerginliği azaltma çağrısı yaparken, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını kabul ediyoruz. Ateşkes düzenlemelerini sürdürmek için Türkiye ve yerel ortaklarımızla görüşmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

MKYK sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sözde müttefik ABD'nin skandal açıklamasına ilişkin, "Müttefiklik pratiğiyle bağdaşmıyor. Pentagon'a örgütün yakınında ne işiniz var? Neden seyrediyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi.