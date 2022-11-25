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ABD'nin 'fitne medyası' iş başında! Washington Post'tan skandal haber: Öldürülen teröristleri 'sivil' yapıp Türkiye'yi suçladılar

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Giriş Tarihi: 25.11.2022 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022
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ABD’nin ’fitne medyası’ iş başında! Washington Post’tan skandal haber: Öldürülen teröristleri ’sivil’ yapıp Türkiye’yi suçladılar

Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yer alan PKK hedeflerine yönelik başlattığı harekat ABD basınında da yankı buldu. Terör örgütlerinin en büyük destekçisi olan Batı ülkelerinin basın organları, her zamanki gibi harekat üzerinden dezenformasyon operasyonlarına girişti. Son olarak ABD merkezli Washington Post gazetesi, PKK'lı teröristlerden sivil olarak bahsederek, Türkiye'nin 'bölge halkını' hedef aldığını ileri sürdü.

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yer alan mevzilerine yönelik Pençe Kılıç Harekatı'nı başlattı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün yaptığı açıklamayla, şu ana kadar 326 teröristin öldürüldüğünü belirtip, "Pençe-Kılıç Harekatı, hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan cezalandırma atışlarıyla sürüyor." dedi.

Türkiye'nin kara harekatı yapmayı da gündemine alması, terörün finansörü Batı ülkelerini adeta çileden çıkardı.

Şanlı Türk ordusunun karşısında, meşru yollarla çözüm üretemeyen terör finansörleri, çareyi basın eliyle dezenformasyon yaymakta buldu.

ABD BASININDA SKANDAL HABER: TERÖRİSTLERİ 'SİVİL' YAPIP TÜRKİYE'Yİ SUÇLADILAR

Terör örgütünün ağır kayıplar verdiği operasyon tüm kararlılığıyla devam ederken ABD'de yayın yapan Washington Post gazetesi, operasyona ilişkin servis ettiği haberde skandal ifadeler kullandı.

Washington Post, PKK'lı teröristlerden sivil olarak bahsederek Türkiye'nin sivilleri hedef aldığını ileri sürdü. Skandal haberde, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçleri, Çarşamba günü dördüncü gününde Suriye'nin kuzeydoğusundaki kasaba ve şehirlere hava, insansız hava aracı ve topçu saldırıları başlattı. Bölgedeki ABD destekli kuvvetlere göre, saldırılarda yaklaşık 18 sivil öldürüldü." ifadeleri yer aldı.

DÜN DE 'ALTYAPIYI' VURDU YALANINI ORTAYA ATMIŞLARDI

Pentagon kaynaklı yapılan bir başka açıklamada da terör hedeflerini vuran Türkiye'nin 'sivil altyapıyı' hedef aldığı yalanı dolaşıma sokuldu.

Söz konusu açıklamada, "Sivil altyapının kasıtlı olarak hedef alındığına dair raporlar da bizi endişelendiriyor. Gerginliği azaltma çağrısı yaparken, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını kabul ediyoruz. Ateşkes düzenlemelerini sürdürmek için Türkiye ve yerel ortaklarımızla görüşmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

MKYK sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sözde müttefik ABD'nin skandal açıklamasına ilişkin, "Müttefiklik pratiğiyle bağdaşmıyor. Pentagon'a örgütün yakınında ne işiniz var? Neden seyrediyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi.

İLK PROVOKASYON DEĞİL

Operasyonun başlamasının ardından başını ABD ve İngiliz medyasının çektiği haberlerde, PKK'nın adı kullanılmadı ve teröristler için "Kürt militan" ya da "Kürt hedefleri" ifadelerine yer verildi.

Amerikan The Wall Strett Journal: "Türkiye, İstanbul Bombardımanının Ardından Irak ve Suriye'deki Kürt Hedeflerini Vurdu"

İngiliz BBC: "Türkiye'nin Kürt saldırıları: Pençe-Kılıç Operasyonu militan üsleri hedef alıyor"

Avrupa Birliğinin yayın organı Euronews: "Türkiye, İstanbul bombalamasından sonra kuzey Suriye ve Irak'taki Kürt hedeflerine saldırdı"

İngiliz The Independent: "Türkiye, İstanbul sokak bombalamasından sonra Suriye ve Irak'taki Kürt hedeflerine saldırdı"

İSTİKLAL'DEKİ SALDIRIDA DA PKK'NIN ADINI GEÇİRMEMİŞLERDİ

Geçtiğimiz hafta, İstanbul'un en yoğun bölgelerinden Taksim Beyoğlu'ndaki terör saldırısı dünya tarafından alçak ifadelerle manşetlere taşınmıştı.

İstanbul'daki saldırı PKK'yı görmezden gelerek sunan Batı medyası, terör ve PKK kelimeleri kullanımında seçici olmuştu.

Amerikan New York Times, "Kürt militan" ifadesiyle tepki çekmişti.

FİTNEYLE TÜRKİYE'NİN BAŞARISINI GÖLGELEMEYE ÇALIŞIYOR

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadeledeki her başarılı operasyonunun ardından olduğu gibi yine terör örgütü ile onun yurt içi ve dışındaki destekçilerinin, fitne-fesat odaklarının dezenformasyon yapmaya çalıştığına dikkati çeken Bakan Akar, şunları kaydetmişti.

"İftirayla fitneyle fesatla Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadeledeki başarısını gölgelemeye çalışıyorlar. Tekrar ifade ediyorum ki TSK'nın tek hedefi teröristler ve teröristlere ait yapılardır. Bizim herhangi bir etnik, dinsel, mezhepsel grupla, Kürt, Arap kardeşlerimizle herhangi bir sorunumuz yok. Bizim tek hedefimiz var o da teröristler. Kim bunlar? PKK/YPG/PYD, DEAŞ kim varsa o. Teröristler için hesap zamanı. Türk Silahlı Kuvvetleri ile oyun oynanmayacağını görecekler. Şehitlerimizin, hayatını kaybeden çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, vatandaşlarımızın kanlarının her damlasının hesabını soracağız."

Batı medyası yine ’PKK’ diyemedi
New York Times’tan skandal haber

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