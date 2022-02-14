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The Economist'ten SİHA korkusu! Tarihi başarıya çamur atmaya çalıştılar

Türkiye'nin dünyaca ünlü SİHA'ları The Economist dergisinin de dikkatini çekti. Başkan Erdoğan'ın ısrarla yerli ve milli üretim çağrısına dikkat çekilirken, Türk SİHA'larının gücü gündem oldu. Dergi, Türkiye'nin SİHA programının dışında ilk yerli muharebe tankını, kendi denizaltılarını, insansız saldırı helikopterlerini ve savaş uçaklarını üretmeyi planladığını yazdı.

Giriş Tarihi: 14.02.2022 15:41 Güncelleme Tarihi: 14.02.2022 15:44
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The Economist’ten SİHA korkusu! Tarihi başarıya çamur atmaya çalıştılar

The Economist dergisi, Türk savunma sanayisinin her zamankinden daha büyük ve daha fazla kendi kendine yeterli hale geldiğine dikkati çekti. Dergi, Türkiye'nin SİHA programının dışında ilk yerli muharebe tankını, kendi denizaltılarını, insansız saldırı helikopterlerini ve savaş uçaklarını üretmeyi planladığını yazdı.

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The Economist’ten SİHA korkusu! Tarihi başarıya çamur atmaya çalıştılar

Dergideki "Türkiye silah sektörünün yeni aniden yükseleni" başlıklı yazıda, Türk yapımı SİHA'ların Dağlık Karabağ, Suriye ve Libya'daki savaşlarda yanan Rus yapımı tanklar, kamyonlar ve ağır silahlara izini bıraktığı, Bayraktar TB2'lerin Ukrayna'da da bunu tekrar yapma şansına sahip olabileceği belirtildi.

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The Economist’ten SİHA korkusu! Tarihi başarıya çamur atmaya çalıştılar

Yazıda, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın birlikte daha fazla SİHA üretmek için bir anlaşma imzaladığı aktarıldı.

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The Economist’ten SİHA korkusu! Tarihi başarıya çamur atmaya çalıştılar

Ukrayna'nın Bayraktar TB2'yi şimdiden harekete geçirdiği ve ekim ayında Donbas bölgesinde Rus yanlısı ayrılıkçılar tarafından kullanılan bir obüsün imha edildiği belirtilen yazıda, Amerikalı yetkililerin Rusya'nın savaş bahanesi olarak sivillere karşı sahte bir TB2 saldırısı yapmayı planlamış olabileceğine yönelik iddiasına da yer verildi.

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The Economist’ten SİHA korkusu! Tarihi başarıya çamur atmaya çalıştılar

İŞTE ERDOĞAN'IN HEDEFİ

The Economist, Başkan Erdoğan'ın Türkiye'nin insansız hava araçlarını askeri bir devrimin habercisi olarak gördüğü, Türkiye'nin yabancı tedarikçilere olan bağımlılığını ortadan kaldırmak ve ülkeyi büyük bir silah ihracatçısı haline getirmek istediğini vurguladı.