The Economist’ten SİHA korkusu! Tarihi başarıya çamur atmaya çalıştılar

The Economist dergisi, Türk savunma sanayisinin her zamankinden daha büyük ve daha fazla kendi kendine yeterli hale geldiğine dikkati çekti. Dergi, Türkiye'nin SİHA programının dışında ilk yerli muharebe tankını, kendi denizaltılarını, insansız saldırı helikopterlerini ve savaş uçaklarını üretmeyi planladığını yazdı.