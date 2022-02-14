14 Şubat 2022, Pazartesi
The Economist'ten SİHA korkusu! Tarihi başarıya çamur atmaya çalıştılar
Türkiye'nin dünyaca ünlü SİHA'ları The Economist dergisinin de dikkatini çekti. Başkan Erdoğan'ın ısrarla yerli ve milli üretim çağrısına dikkat çekilirken, Türk SİHA'larının gücü gündem oldu. Dergi, Türkiye'nin SİHA programının dışında ilk yerli muharebe tankını, kendi denizaltılarını, insansız saldırı helikopterlerini ve savaş uçaklarını üretmeyi planladığını yazdı.
Giriş Tarihi: 14.02.2022 15:41 Güncelleme Tarihi: 14.02.2022 15:44
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