İngiliz The Economist’ten Başkan Erdoğan ve Türkiye düşmanlığı! Başkan Erdoğan hakkında skandal iftira

PKK'nın silahlı saldırılarını, Yunanistan'ın kışkırtmalarını ve Batı'nın terör örgütlerine verdiği destekleri görmezden gelen dergi Türkiye'nin verdiği tepkileri ise 'seçimlere yönelik mesajlar' olarak yorumladı. "Finlandiya ve İsveç'in nato üyeliğini engellemenin, Erdoğan geri adım atsa bile bazı sonuçları olacaktır. " iddiasında bulundu.

Söz konusu analizde şu ifadeler yer aldı:

"Bunların hiçbiri Türkiye ile nato arasındaki ilişkinin sonu anlamına gelmiyor. Batılı ülkeler, Finlandiya ve İsveç'e güvenlik garantisi vererek Türkiye'nin vetosunu aşmaya çalışacaklar. Bu, Türkiye'yi ittifak içinde devre dışı bırakabilir. Ancak NATO'dan ayrılması veya tahliyesi hala hayal. Türkiye, Suriye'deki savaşın ön cephesinde ve Ortadoğu'daki diğer çatışmalara yakın; Rusya'nın son savaşlarının tümünün merkezinde yer alan Karadeniz'e erişimi kontrol ediyor."