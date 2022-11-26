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İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.11.2022
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İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesinde

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 18-24 Kasım dönemine ilişkin verilerine göre, İstanbul Havalimanı günlük ortalama bin 220 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu.

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