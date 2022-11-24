Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Faiz tek haneye düştü! Faizin düşmesi ne anlama geliyor?
Türkiye'de gözler Merkez Bankası'nın açıklayağı faiz kararına çevrilmişti. Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararını duyurdu. Banka bir önceki toplantıda politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 10,5 seviyesine çekmişti. 150 baz puan daha düşerek Merkez Bankası faizi yüzde 9'a düşürdü. Ayrıca Merkez Bankası faiz indirimi döngüsünün de sonuna gelindiğini belirtti. A Haber'de faiz kararını değerlendiren A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, "Onlar faiz artışını faiz artışıyla enflasyonla mücadeleyi tercih etmişlerdi ama Merkez Bankası başka kararlar alarak hükümetin de aslında yürüttüğü Türkiye Ekonomi Modeli’ne uyumlu bir şekilde karar almayı para politikasını yönetmeyi tercih ediyor." ifadelerine yer verdi. Stratejist Cüneyt Paksoy ise faiz kararının enflasyona etkisini anlattı.
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanacak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faiz kararını açıkladı.
FAİZ İNDİRİMİ SONA ERDİ
Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada önemli bir detaya yer verildi. MB, faiz indiriminin son kez yapıldığını açıkladı.
İşte Merkez Bankasının açıklamasında yer alan ifadeler;
Bu çerçevede Kurul, politika faizinin 150 baz puan düşürülmesine karar vermiştir. Kurul, mevcut politika faizinin küresel talebe ilişkin artan riskleri dikkate alarak yeterli düzeyde olduğunu değerlendirmiş, ağustos ayında başlatılan faiz indirim döngüsünün sonlandırılmasına karar vermiştir. Fiyat istikrarının sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması amacıyla TCMB'nin tüm politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci devam etmektedir. Değerlendirme süreçleri tamamlanan kredi, teminat ve likidite politika adımları para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğinin güçlendirilmesi için kullanılmaya devam edilecektir.
AÇIKLAMA YAPILDI: FAİZ TEK HANE
Yapılan resmi açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 10,5'ten yüzde 9'a indirilmesine karar vermiştir." ifadelerine yer verildi.
UZMANLAR A HABER'DE FAİZ KARARINI DEĞERLENDİRDİ
A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner yaptığı açıklamada, "Bununla birlikte Merkez Bankası önceki dönemde olduğu gibi yine enflasyonla mücadele ederken bir yandan, bir yandan da büyümeyi göz ardı etmemeyi tercih ediyor. Diğer merkez bankalarının aksine." dedi.
Doğaner açıklamasına şu sözlerle devam etti;
"Onlar faiz artışını faiz artışıyla enflasyonla mücadeleyi tercih etmişlerdi ama Merkez Bankası başka kararlar alarak hükümetin de aslında yürüttüğü Türkiye Ekonomi Modeli'ne uyumlu bir şekilde karar almayı para politikasını yönetmeyi tercih ediyor."
Stratejist Cüneyt Paksoy ise "2 seneden sonra tek haneye inmiş olması Merkez Bankası'nın önemli. Tek hanede kalabilmek de önemli olacak bundan sonra. 2023 çok önemli bir yıl olacak dünya için de bizim için de. Çünkü global çapta bir enflasyon problemi var. Bu enflasyon problemine karşı farklı arayışlar var çözümü noktasında. Bizim Merkez Banka'mızın daha farklı bir noktada olduğunu dünyanın geri kalanının çoğunluğuna göre olduğunu biliyoruz. Merkez Bankası'nın hedefiydi liralaşma politikası içerisinde TL varlıkları caziplendirip zaman içerisinde enflasyonun kendi politika faizine doğru inmesini destekleyen bir politika güdüyordu." şeklinde konuştu.
PAKSOY'DAN ENFLASYON MESAJI
A Haber ekranlarında açıklamalarda bulunan Stratejist Cüneyt Paksoy, "2 şeye bakacağız. Global ölçekte enflasyon beklendiği gibi kademe kademe geri çekilme gösterecek mi? İkincisi de bizim kendi dinamiklerimizde baz etkisi sebebiyle düşecek olan enflasyonun kalıcı bir şekilde ki muhtemelen önce 60-70 bandına sonra da 40'lara düşmesini bekliyoruz oralarda kalıp yıl sonundaki hedef olan 20-30'lara doğru hareketliliğini devam ettirecek mi? Bu oluyorsa Merkez Bankası kendisini güncellemek durumunda kalmaz. Ama bu olmuyorsa global şartlarda değişirse bizim kendi dinamiklerimize bağlı şartlar değişirse o zaman MB tekrar politika adımlarını gözden geçirmek durumunda kalabilir. Bu tamamıyla bir süreç" dedi.
RİSKLER DİKKATE ALINACAK
Akademisyen Doç. Dr. Filiz Eryılmaz A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Metne baktığımda iki temel unsurun ön plana çıktığını görüyorum. Beklenti bu yöndeydi ama şunu anladık artık faiz indirimi döngüsüne son verildi. Ne zamana kadar? MB şöyle bir cümle kullanıyor küresel talebe ilişkin risklere baktığımızda şu an için yeterli görüyoruz." ifadelerine yer verdi.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN FAİZLE MÜCADELESİ
Başkan Erdoğan, geçtiğimiz ay Malatya'da yaptığı açıklamada, "Faiz lobilerinin sözcülüğünü yapan mandacı ekonomistlere rağmen Türkiye'yi her yıl ortalama yüzde 5,5 oranında büyüttük. Dikkat ederseniz şu anda faiz lobileri çökmeye başladı. Ve artık faizde tek haneli rakama doğru iniyoruz. Özel sektör bankaları da faizlerini düşürmeye başladılar. Terörle mücadeleden savunma sanayine, dış ticaretten sosyal yardımlara kadar her alanda ülkemize eşsiz başarılar, zaferler, rekorlar kazandırdık." ifadelerini kullanmıştı.
YURT İÇİ PİYASALAR MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARINA ODAKLANDI
Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarındaki faiz artırım hızının yavaşlatılmasına ilişkin güçlü sinyallerle pozitif seyrederken, yurt içi piyasalarda gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi.
Tutanaklarda, "Yetkililerin büyük çoğunluğu faiz artış hızının yavaşlatılmasının uygun olacağını belirtti." ifadesi kullanıldı.
Bazı yetkililerin faizleri hızlı artırmaktan kaynaklanan risklere dikkati çektiği aktarılan tutanaklarda, bazı yetkililerin de faiz artış hızının yavaşlamasının piyasalarda olası oynaklık ihtimalini azaltabileceğini belirttiği bildirildi.
Tutanaklarda, yetkililerin büyük çoğunluğunun nihai faiz oranı hakkında kararsız oldukları ifade edilirken, söz konusu oranın önceden tahmin edilen seviyenin daha da üzerinde olabileceği belirtildi.
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