Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Faiz tek haneye düştü! Faizin düşmesi ne anlama geliyor?

Stratejist Cüneyt Paksoy ise "2 seneden sonra tek haneye inmiş olması Merkez Bankası'nın önemli. Tek hanede kalabilmek de önemli olacak bundan sonra. 2023 çok önemli bir yıl olacak dünya için de bizim için de. Çünkü global çapta bir enflasyon problemi var. Bu enflasyon problemine karşı farklı arayışlar var çözümü noktasında. Bizim Merkez Banka'mızın daha farklı bir noktada olduğunu dünyanın geri kalanının çoğunluğuna göre olduğunu biliyoruz. Merkez Bankası'nın hedefiydi liralaşma politikası içerisinde TL varlıkları caziplendirip zaman içerisinde enflasyonun kendi politika faizine doğru inmesini destekleyen bir politika güdüyordu." şeklinde konuştu.

PAKSOY'DAN ENFLASYON MESAJI

A Haber ekranlarında açıklamalarda bulunan Stratejist Cüneyt Paksoy, "2 şeye bakacağız. Global ölçekte enflasyon beklendiği gibi kademe kademe geri çekilme gösterecek mi? İkincisi de bizim kendi dinamiklerimizde baz etkisi sebebiyle düşecek olan enflasyonun kalıcı bir şekilde ki muhtemelen önce 60-70 bandına sonra da 40'lara düşmesini bekliyoruz oralarda kalıp yıl sonundaki hedef olan 20-30'lara doğru hareketliliğini devam ettirecek mi? Bu oluyorsa Merkez Bankası kendisini güncellemek durumunda kalmaz. Ama bu olmuyorsa global şartlarda değişirse bizim kendi dinamiklerimize bağlı şartlar değişirse o zaman MB tekrar politika adımlarını gözden geçirmek durumunda kalabilir. Bu tamamıyla bir süreç" dedi.