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Türk Hava Yolları, ‘Hediye Kart’ ürününü hayata geçirdi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.11.2022
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Türk Hava Yolları, ‘Hediye Kart’ ürününü hayata geçirdi

Son dakika haberine göre Türk Hava Yolları, Hediye Kart uygulamasını başlatarak, misafirlerine online kanallar üzerinden yeni bir seçenek sunduğunu duyurdu.

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