"Efsane Cuma" indirimi tuzaklarına kanmayın! Uzmanlardan kritik uyarı

"Güvenliği ihlal edilmiş olabilecek tüm kredi kartlarını iptal etmek ve ters ibraz başvurusunda bulunmak için banka veya kredi kartı şirketinizle iletişime geçin. Dolandırıcılığa uğradığınızı anladığınızda kredi kartınızın bankasına işlem itirazı başvurusunda bulunun. Bu tarz itirazlar bazı bankaların online uygulamaları üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

"Online bir dolandırıcılığa uğradığınızda sizin için en yakın polis merkezinde bulunan bilişim suçları masasına başvurarak durumu bildirin.

"Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile iletişime geçin. Ayrıca bir kurtarma planı konusunda yardımcı olabilirler ve kimlik hırsızlığının neden olduğu sorunları çözmenizde size yol gösterebilirler.