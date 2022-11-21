Altın yatırımcıları dikkat! Darphane Altın Sertifikası Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı!
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün bugün itibarıyla Borsa İstanbul'da halka arz yoluyla altına dayalı sertifika ihraç edeceğini belirterek, "Darphane sertifikasına yatırım yapan tasarruf sahipleri altınlarını fiziki olarak da teslim alabilecek." ifadesini kullandı.
Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün, vatandaşlara yeni bir tasarruf aracı sunduğunu bildirdi.
Darphanenin, bugün itibarıyla Borsa İstanbul'da halka arz yolu ile altına dayalı sertifika ihraç edeceğini aktaran Nebati, "Darphane sertifikasına yatırım yapan tasarruf sahipleri altınlarını fiziki olarak da teslim alabilecek. Böylece vatandaşlarımızın tasarruf seçenekleri genişleyeceği gibi Hazinenin altın rezervlerinin üreticilerimizi ve ihracatçılarımızı yeni yatırımlar için fonlaması da sağlanacak. Bu yeni tasarruf aracı ayrıca, ulusal paramız Türk lirasının değerinin korunmasına da yardımcı olacak." değerlendirmesinde bulundu.
Nebati, Borsa İstanbul Pay Piyasası Emtia Pazarında bugünden itibaren doğrudan işlem görmeye başlayacak altına dayalı sertifikaların vatandaşlara ve ülke ekonomisine hayırlı olmasını da diledi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Selçuk Bayraktar paylaştı! KIZILELMA nedir? Bayraktar Kızılelma ne zaman çıkacak? Yerli ve Milli İHA KIZILELMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ neler?
- PTT PERSONEL ALIMI SON DURUM: 2022 PTT 55 bin personel alımı ilanı yayınlandı mı? Başvuru tarihi ve şartlar...
- AUZEF SINAV SONUCU sorgulama ekranı! AUZEF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
- Gözler GSB'de! KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022-2023 KYK burs ve kredi sonucu ne zaman belli olur?
- EYT’LİLERE ÇİFTE KAZANÇ! Emekli aylığı, ikramiye, emlak vergisi muafiyeti…Promosyondan nasıl yararlanılacak, ödemeler ne zaman?
- Tolga Güleryüz neden öldü? Tolga Güleryüz kimdir, kaç yaşında? Zeynep Güleryüz'ün eski eşi Tolga Güleryüz ne iş yapıyordu?
- Ceyhun Fersoy kimdir, nereli, kaç yaşında? Seksenler dizisinin sevilen ismi Ceyhun Fersoy'un sağlık durumu nasıl? Ceyhun Fersoy kiminle evli?
- Özgür karataş kimdir, neden öldü? Trafik kazasında hayatını kaybeden Özgür Karataş kaç yaşındaydı, nereli?
- Melis İşiten kimdir, kaç yaşında? Melis İşiten trafik kazası sonrası sağlık durumu nasıl? Melis İşiten nerede kaza yaptı?
- ALTIN YATIRIMCILARI DİKKAT! İslam Memiş'ten gram altın için rekor tahmin! 'O rakamları konuşuyor olacağız'
- SON DAKİKA! Sergen Deveci öldü mü, sağlık durumu nasıl? Trafik kazası geçiren Sergen Deveci kimdir, kaç yaşında, nereli?
- İBB BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | 2022 İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?