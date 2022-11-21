TOKİ arsa kurası ne zaman çekilecek? 2022 İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ arsa kura çekilişi ne zaman yapılacak?
TOKİ tarafından gerçekleştirilen arsa başvurularının ardından gözler kura takvimine çevrildi. Bulundukları illerde kura çekilişinin hangi tarihte yapılacağını merak eden vatandaşlar, konu hakkında son gelişmeleri yakından takip ediyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, TOKİ arsa kurası ne zaman çekilecek? 2022 İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ arsa kura çekilişi ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...
TOKİ arsa kura çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. TOKİ arsa için başvurusu yapan vatandaşlar, il bazında kura tarihlerini sorgulamaya başladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi için başvurularını gerçekleştiren vatandaşların heyecanla araştırdığı kura ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'de derledik. Peki, TOKİ arsa kurası ne zaman çekilecek? 2022 İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ arsa kura çekilişi ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...
TOKİ ARSA KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
TOKİ arsa kura takvimi henüz açıklanmadı. Bu hafta içerisinde il il TOKİ arsa kura tarihlerinin duyurulması bekleniyor.
TOKİ ARSA ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?
Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödenir.
Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, borçlanma tarihi, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir. Taksitler, peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, yıllık taksitler halinde 9 yılda 9 eşit taksitle veya aylık taksitler halinde 108 ayda ödenebilir. Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecektir.
TAHSİS SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?
* Kesinleşen arsa tahsisi sonrasında tahsis sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmesini teminen noter onaylı taahhütname alınır.
* Banka sözleşmesi sonrasında peşinat dekontu, noter onaylı taahhütname v.b. tüm belgelerin teslimi sonrasında tapu devri ipotekli ve takyitli olarak yapılır.
a) Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren (altyapısı tamamlanmış ise) ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2. yılda nüve kısmının tamamlanması şarttır.
b) İmar planlarına göre toplu yapılaşmaya uygun olan müşterek (müstakil arsa tahsisi yapılamayacak) taşınmazlar taliplilerce bankaya müracaat edildiğinde bu taşınmazlar için diğer başvuru sahipleri ile müşterek müracaat etmiş sayılır. Kura sonrası bu taşınmazlardaki hak sahipleri de müşterek müracaatları sebebiyle aynı arsa içerisindeki diğer ortakları ile tapu senedinin tarihinden itibaren (altyapısı tamamlanmış ise) en geç bir yıl içinde konutunu yapmaya başlamaları ve önceden tespit edilen plana göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şarttır.
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