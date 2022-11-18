HaberlerGaleriKasım ayı doğalgaz desteği yattı mı, ne kadar yattı? Doğalgaz destek ödemesi nereden, nasıl alınır? Şartları neler? DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI
Kasım ayı doğalgaz desteği yattı mı, ne kadar yattı? Doğalgaz destek ödemesi nereden, nasıl alınır? Şartları neler? DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın Doğalgaz Tüketim Desteği ödemelerinin başladığını duyurmasının hemen ardından vatandaşlar detaylarını öğrenmeye çalışıyor. 336 bin haneye toplam 271,7 milyon lira Doğalgaz Tüketim Desteği verilmekte. Peki Kasım ayı doğalgaz desteği yattı mı? Doğalgaz destek ödemesi ne kadar, kaç TL? Şartları neler?