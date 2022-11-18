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Haberler Galeri Kasım ayı doğalgaz desteği yattı mı, ne kadar yattı? Doğalgaz destek ödemesi nereden, nasıl alınır? Şartları neler? DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI

Kasım ayı doğalgaz desteği yattı mı, ne kadar yattı? Doğalgaz destek ödemesi nereden, nasıl alınır? Şartları neler? DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın Doğalgaz Tüketim Desteği ödemelerinin başladığını duyurmasının hemen ardından vatandaşlar detaylarını öğrenmeye çalışıyor. 336 bin haneye toplam 271,7 milyon lira Doğalgaz Tüketim Desteği verilmekte. Peki Kasım ayı doğalgaz desteği yattı mı? Doğalgaz destek ödemesi ne kadar, kaç TL? Şartları neler?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.11.2022 11:10 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 16:09
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DOĞALGAZ DESTEĞİ SORGULAMA EKRANI | Kasım ayı doğalgaz desteği yattı mı? Doğalgaz destek ödemesi ne kadar, kaç TL? Şartları neler?

Kasım ayı doğalgaz desteği yattı mı sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Doğalgaz Tüketim Desteği ödemelerinin başladığını, 336 bin haneye toplam 271,7 milyon lira destek verildiğini açıkladı. Söz konusu açıklamanın ardından vatandaşlar doğalgaz desteği ödemesinin ne kadar olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Peki Doğalgaz Tüketim Desteği yattı mı? İşte Doğalgaz desteği sorgulama ekranı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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DOĞALGAZ DESTEĞİ SORGULAMA EKRANI | Kasım ayı doğalgaz desteği yattı mı? Doğalgaz destek ödemesi ne kadar, kaç TL? Şartları neler?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğalgaz desteğinde kış dönemi ödemelerinin başladığını duyurdu. Bakan Yanık yaptığı açıklamada, "Başvuruda bulunan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızca hak sahipliği onaylanan 336 bin hanemize toplam 271,7 milyon TL'lik destek verdik" dedi.

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DOĞALGAZ DESTEĞİ SORGULAMA EKRANI | Kasım ayı doğalgaz desteği yattı mı? Doğalgaz destek ödemesi ne kadar, kaç TL? Şartları neler?

DOĞALGAZ TÜKETİM DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

İhtiyaç sahibi olan, doğal gaz altyapısı bulunan 603 ilçede ikamet eden ve ikamet adresinde doğal gaz aboneliği olan bütün vatandaşların destekten yararlanabildiğini ifade eden Bakan Yanık, "İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde kış dönemi ödemelerimiz başladı. Isıl harita baz alınarak belirlediğimiz destek tutarımız yıllık 900 TL – 2. 500 TL arasında değişiyor" ifadelerini kullandı..

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DOĞALGAZ DESTEĞİ SORGULAMA EKRANI | Kasım ayı doğalgaz desteği yattı mı? Doğalgaz destek ödemesi ne kadar, kaç TL? Şartları neler?

KİRACILAR DA DESTEK KAPSAMINDA

Destek programından daha fazla hanenin yararlanması için yeni düzenlemeler yaptıklarını kaydeden Bakan Yanık, şunları söyledi:

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DOĞALGAZ DESTEĞİ SORGULAMA EKRANI | Kasım ayı doğalgaz desteği yattı mı? Doğalgaz destek ödemesi ne kadar, kaç TL? Şartları neler?

"İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteği'nde kış dönemine ilişkin başvurular sürüyor. Önceki dönemimiz içerisinde yer almayan kiracılarımızı da destek kapsamına aldık.