Kasım ayı doğalgaz desteği yattı mı, ne kadar yattı? Doğalgaz destek ödemesi nereden, nasıl alınır? Şartları neler? DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI

Kasım ayı doğalgaz desteği yattı mı sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Doğalgaz Tüketim Desteği ödemelerinin başladığını, 336 bin haneye toplam 271,7 milyon lira destek verildiğini açıkladı. Söz konusu açıklamanın ardından vatandaşlar doğalgaz desteği ödemesinin ne kadar olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Peki Doğalgaz Tüketim Desteği yattı mı? İşte Doğalgaz desteği sorgulama ekranı...