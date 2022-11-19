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Uzman öğretmen ve başöğretmen maaşları ne kadar artacak? 2023 Uzman öğretmen maaş farkı!

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.11.2022 Güncelleme Tarihi: 19.11.2022
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Uzman öğretmen ve başöğretmen maaşları ne kadar artacak? 2023 Uzman öğretmen maaş farkı!

MEB tarafından gerçekleştirilen Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavının ardından eğitimciler, sınavı başarılı bir şekilde geçerlerse maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Peki, uzman öğretmenlik maaşı ne kadar? 2023 Uzman öğretmen ve başöğretmen maaşları ne kadar artacak? İşte, detaylar...

2023 Uzman öğretmen ve başöğretmen maaşları ne kadar artacak? On binlerce eğitimcinin katılım sağladığı Uzman Öğretmenlik sınavı 19 Kasım(bugün) gerçekleştirildi. Uzman ve başöğretmenlik unvanına sahip olmak, maaşlarını attırmak için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Sınavın ardından öğretmenler, sınavdan geçilmesiyle maaşlarının ne kadar artacağını merak ediyor. Peki, uzman öğretmenlik maaşı ne kadar? 2023 uzman öğretmen ve başöğretmen maaşları ne kadar artacak? İşte, Uzman öğretmen maaş farkı

UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞ FARKI NE KADAR?

Uzman öğretmenlik sınavında başarılı olan eğitimcilerin maaşlarında artış yaşanacak.10 yılını tamamlamış öğretmenlere hem bir derece yükselme fırsatı hem de maaşlarında ek ödeme fırsatı sunulacak.

Yüzde 20 gelir vergisi uygulanırsa 507,07 TL uzman öğretmenlik tazminatı bugün için alınmaktadır.

2023 UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR ARTACAK?

Uzman öğretmen olmaya hak kazanmış her öğretmen bir kademe atlayacak ve maaşlarına ek olarak 1342 TL ücret alacaklar. Bu durumda 10 yıl görev yapmış bir öğretmen 11.819 TL maaş alırken, uzman öğretmen unvanını aldıktan sonra maaşı 13.161 TL'ye yükselecek.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı sonu yazılı sınav sonuçları, 12 Aralık 2022 tarihinde ilan edilecek.

SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Uzman ve baş öğretmenlik sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden erişime sunulacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAV SERTİFİKALARI NE ZAMAN?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav sertifikaları 4 Ocak 2023 tarihinde verilecek.

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