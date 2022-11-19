Uzman öğretmen ve başöğretmen maaşları ne kadar artacak? 2023 Uzman öğretmen maaş farkı!

2023 Uzman öğretmen ve başöğretmen maaşları ne kadar artacak? On binlerce eğitimcinin katılım sağladığı Uzman Öğretmenlik sınavı 19 Kasım(bugün) gerçekleştirildi. Uzman ve başöğretmenlik unvanına sahip olmak, maaşlarını attırmak için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Sınavın ardından öğretmenler, sınavdan geçilmesiyle maaşlarının ne kadar artacağını merak ediyor. Peki, uzman öğretmenlik maaşı ne kadar? 2023 uzman öğretmen ve başöğretmen maaşları ne kadar artacak? İşte, Uzman öğretmen maaş farkı…

UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞ FARKI NE KADAR?

Uzman öğretmenlik sınavında başarılı olan eğitimcilerin maaşlarında artış yaşanacak.10 yılını tamamlamış öğretmenlere hem bir derece yükselme fırsatı hem de maaşlarında ek ödeme fırsatı sunulacak.

Yüzde 20 gelir vergisi uygulanırsa 507,07 TL uzman öğretmenlik tazminatı bugün için alınmaktadır.