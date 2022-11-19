SGK en düşük 32.522 TL maaşla personel alımı yapıyor! İşte, başvuru tarihi ve şartları...
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü'nde çalıştırılmak üzere personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları ve tarihine ilişkin merak edilenleri açıklayan kurum, başvuruları online olarak toplamaya başladı. Peki, SGK personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? İşte, ayrıntılar...
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (SGK) Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü'nde çalıştırılmak üzere 10 sözleşmeli bilişim uzmanı alımı yapacağını duyurdu. Yapılanan duyururnun ardından binlerce kişi başvuru tarihini ve şartlarını araştırmaya başladı. SGK ayrıca; tecrübe yılı ve yabancı dil puanına göre en düşük 32.522 TL en yüksek 36.624 TL maaş ödeyecek. Peki, SGK personel alımı ne zaman, başvurular başladı mı, şartları neler? İşte, detaylar...
BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bilişim personeli alımı başvuruları 11 Kasım 2022 tarihinde başlayıp 25 Kasım 2022 tarihine kadar devam edecek.
Adaylar, Kariyer Kapısı (www.isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvurularını online olarak tamamlayabilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak.
2. Mühendislik fakülteleri veya fen edebiyat fakültelerinin 4 yıllık istatistik, matematik veya fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ve yükseköğretimi sırasında bilgisayar alanında aldığı derslerde öğrendiği programlama dillerine ilişkin belge veya üniversitelerin ya da Milli Eğitim Bakanlığının onaylı bilgisayar kurslarını bitirdiğine ilişkin sertifika sahibi olmak.
3. Son başvuru tarihi itibarıyla YDS/e-YDS'den asgari (E) düzeyinde puan almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM'nin 06.04.2021 tarihli "Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dökümanı" esas alınacaktır.) ya da dil yeterliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak veya yurtiçi/yurtdışında İngilizce dilinde öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olmak (Bu şekilde başvuranların puanlama kriterleri ve ücret kriterlerinin değerlendirilmesinde İngilizce dil düzeyi "E" olarak kabul edilecektir) veya YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (E) düzeyine eşdeğer Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen puanları almış olmak.
4. Mesleki iş tecrübenin belirlenmesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK'ye tabi sözleşmeli statüde ya da 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi özel sektörde (mühendis, istatistikçi, programcı, çözümleyici, yazılım uzmanı, süreç analiz uzmanı, yazılım veya bilişim proje yöneticisi vb.) bilişim personeli olarak prim ödemek suretiyle geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınacaktır.
5. Başvuru yapılan sözleşmeli bilişim uzmanı pozisyonu için istenilen niteliklere ilişkin çalışmalarını belgelemek.
6. Söz konusu çalışmaların yükseköğrenim mezuniyet tarihinden sonra ve ilanın son başvuru tarihinden önce prim ödemek suretiyle geçmiş olması ile çalışma pozisyonunun ve sürelerinin çalıştıkları kurumlardan alacakları onaylı belgelerle belgelenmesi.
7. Yükseköğrenimi sırasında bilgisayar programcılığı alanında ders aldığına ilişkin okuldan onaylı belge/transkript ve/veya ders açılım belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı programcılık sertifikası ile programlama dillerine ilişkin eğitim aldığını belgelemek. Adayların başvuru dilekçeleri ekinde ibraz ettikleri transkriptten, programlama dili eğitimini aldığı açıkça belirlenenlerin ayrıca ders açılım belgesi ibraz etmelerine gerek yoktur. Programlama dili eğitimini aldığı açıkça belli olmayanların ise okuldan onaylı ders açılım belgesi ibraz etmeleri gerekmektedir.
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