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Haberler Galeri Uzman öğretmenlik yazılı sınav SORULARI VE CEVAPLARI | MEB 2022 uzman öğretmenlik sınavı soru ve cevap anahtarı burada!

Uzman öğretmenlik yazılı sınav SORULARI VE CEVAPLARI | MEB 2022 uzman öğretmenlik sınavı soru ve cevap anahtarı burada!

Uzman öğretmenlik sınav soruları ve cevapları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Bugün gerçekleştirilen yazılı sınava katılan öğretmenler, sınavda işaretledikleri şıkların doğruluğunu teyit etmek için soru ve cevapları araştırmaya başladı. 2022 uzman öğretmenlik yazılı sınav soru ve cevapları hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, uzman öğretmenlik yazılı sınav soruları ve cevapları nereden görüntülenir? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.11.2022 10:57 Güncelleme Tarihi: 19.11.2022 10:57
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Uzman öğretmenlik yazılı sınav SORULARI VE CEVAPLARI | MEB 2022 uzman öğretmenlik sınavı soru ve cevap anahtarı burada!

Uzman öğretmenlik yazılı sınavı 81 il genelinde bugün ilk kez gerçekleştiriliyor. Kariyer için yazılı sınava katılan yüz binlerce öğretmen, heyecan içinde sınav soru ve cevaplarını araştırmaya başladı. Sınavda işaretledikleri şıkların doğruluğunu teyit etmek isteyen öğretmenler, MEB'in resmi internet sitesine akın etmeye başladı. Peki, uzman öğretmenlik yazılı sınav soruları ve cevapları nereden görüntülenir? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Uzman öğretmenlik yazılı sınav SORULARI VE CEVAPLARI | MEB 2022 uzman öğretmenlik sınavı soru ve cevap anahtarı burada!

SORU VE CEVAPLAR YAYINLANDI MI?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı soru ve cevapları 19 Kasım 2022 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak. Soru ve cevapların öğle vakitlerinde yayımlanması bekleniyor. Liste yayımlanır yayımlanmaz bu sayfada olacak.

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Uzman öğretmenlik yazılı sınav SORULARI VE CEVAPLARI | MEB 2022 uzman öğretmenlik sınavı soru ve cevap anahtarı burada!

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden açıklanacak.

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Uzman öğretmenlik yazılı sınav SORULARI VE CEVAPLARI | MEB 2022 uzman öğretmenlik sınavı soru ve cevap anahtarı burada!

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI PUAN HESAPLAMA

* Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır, yanlış cevaplar doğru cevap sayısını etkilemeyecektir. Sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

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Uzman öğretmenlik yazılı sınav SORULARI VE CEVAPLARI | MEB 2022 uzman öğretmenlik sınavı soru ve cevap anahtarı burada!

* Sınavda değerlendirme için; [Puan=(Doğru Sayısı/Soru Sayısı)x100] formülü kullanılacaktır.

* Sınavda her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır.